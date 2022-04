Leipzig domine les Rangers

Leipzig (3-4-3) : Gulasci - Klostermann, Gvardiol, Halstenberger - Henrichs (Mukiele, 89e), Laimer, Adams, Laimer, Angeliño - Szoboszlai (Silva, 71e), Olmo (Forsberg, 71e), Nkunku (Poulsen, 89e) Entraîneur : Domenico Tedesco.

Rangers (5-3-2) : McGregor - Tavernier, Goldson, Lundstram, Bassey, Barišić - Jack (Sands, 83e), Aribo (Arfield, 83e), Kamara - Wright (Sakala, 69e), Kent. Entraîneur : Giovanni Van Bronckhorst.

Et dire qu'il va falloir remettre ça dans une semaine.Au terme d'un match loin d'être spectaculaire, Leipzig s'offre les Rangers et prend un léger avantage en vue du retour jeudi prochain (1-0). Mais que cette partie fut longue à choisir un vainqueur. Il faut dire que les deux équipes n'y ont pas forcément beaucoup mis du leur. Après les 45 premières minutes, ni les Allemands, ni les Ecossais n'étaient parvenus à cadrer la moindre frappe. Seul Christopher Nkunku avait fait parcourir un léger frisson dans les travées de la Red Bull Arena. Malheureusement pour le Français, et pour le public, Kamara, bien revenu, contre sa frappe (17). Globalement dominateur, Leipzig peine à s'approcher des buts adverses quand les Rangers se contentent de partir en contre sans plus de succès.Il faut finalement attendre 53 minutes avant de voir la toute première frappe cadrée de ce match. Elle est à mettre au crédit de Nkunku qui, des 20 mètres, ne se pose pas de question et vient faire chauffer les gants de McGregor. L'international français se retrouve à nouveau impliqué dans une des rares occasions allemandes quelques instants plus tard. Parfaitement lancé par Olmo, l'ancien Parisien dribble le portier écossais avant d'expédier le ballon dans les nuages, non sans rappeler un soir d'avril 2019 aux supporters du Stade Rennais (70). En face, lespatientent jusqu'à la 76avant de venir mettre à contribution Gulasci mais finissent par céder à quelques minutes du coup de sifflet final. Sur un corner mal dégagé par la défense écossaise, Angeliño reprend de volée depuis l'entrée de la surface et offre la victoire aux siensComme quoi, il n'y pas que dans les concessions automobiles que la C4 offre plus de plaisir que la C3.