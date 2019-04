Leipzig s'offre la première demi-finale de Pokal de son histoire

Paderborn 0-2 Hambourg

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Leizpig n'avait jamais atteint les quarts de finale de Coupe dans sa jeune histoire. Ce mardi, les hommes de Ralf Rangnick en pénètrent le dernier carré. La tâche n'a pas été simple face à un vaillant Augsbourg, à la peine en championnat et qui a tenu en échec les Saxons à la mi-temps, comme lors de leurs deux duels en Bundesliga cette saison. Mais à la suite d'un contre-éclair initié par Amadou Haïdara, Timo Werner trouve la faille à un quart d'heure du terme d'une mine aux dix-huit mètres. On croit la messe dite, mais c'est sans compter sur leAlfreð Finnbogason qui envoie ses partenaires en prolongations. Le suspense dure jusqu'au bout puisqu'il faut attendre la dernière seconde pour voir le RB Leipzig se voir offrir un penalty que transforme Marcel Halstenberg du gauche, à la suite d'une faute de main de Michael Gregoritsch . La WWK Arena explose de rage et de colère, mais n'a plus que le maintien à assurer pour terminer la saison.Dans ce duel 100% 2. Buli, Paderborn n'a pas fait illusion face à l'actuel dauphin du FC Cologne . Pourtant marqué par la sortie prématurée de Van Drongelen sur blessure en première période, Hambourg a patienté jusqu'aux alentours de l'heure de jeu pour trouver la faille. Le héros du jour s'appelle Pierre-Michel Lasogga , auteur d'un doublé qui permet au HSV d'atteindre le dernier carré et de prolonger une belle aventure complémentaire à l'objectif de retrouver directement l'élite allemande, un an après l'avoir quitté.