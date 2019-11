Leipzig s'envole en pliant le Zénith

Zenit (5-3-2) : Kerjakov - Smolnikov (Karavayev, 46e), Osorio, Ivanović (c) (Driussi, 70e), Rakitskiy, D. Santos - Yerokhine (Kouziaïev, 85e), W. Barrios, Ozdoïev - Dziouba, Azmoun. Entraîneur : Sergueï Semak.



Leipzig (4-2-3-1) : Gulácsi - Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg (Kampl, 46e) - Laimer, Demme (c) - Sabitzer, E. Forsberg (Haidara, 76e), Nkunku (Werner, 61e) - Y. Poulsen. Entraîneur : Julian Nagelsmann.



L'état de grâce continue pour Leipzig. Comme à l'aller , les hommes de Julian Nagelsmann ont dominé le Zénith et sont plus que jamais leaders de la poule G (9 points) dans laquelle figure l'OL. Auteurs de 14 pions sur leurs deux derniers matchs en Allemagne, ils n'ont cette fois dégainé qu'à deux reprises (0-2).La machine à buts de la Saxe a frappé rapidement avec un joli caramel de Marcel Halstenberg (14) cependant refusé pour une très légère faute de main de Christopher Nkunku au départ de l'action. De quoi booster les locaux sous l'impulsion d'Artyom Dziouba. Mais après une grosse frappe d'Emil Forsberg pour les amoureux de la taurine (42) et une énorme situation pour Sardar Azmoun en faveur du Zénith (45+2), le capitaine de la formation allemande Diego Demme a finalement trouvé les ficelles juste avant l'heure des citrons après un coup franc repoussé par le mur (45+5). Passé l'heure de jeu, Marcel Sabitzer a profité d'un décalage d'Emil Forsberg et s'est faufilé pour faire le break (63). Et puis c'est tout.Quand on se permet de ne faire entrer l'intenable Timo Werner qu'à la 61, ça veut tout dire.