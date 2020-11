Leipzig ronronne à Francfort

Eintracht Francfort (3-5-1-1) : Trapp - Abraham, Hinteregger, Ndicka - Durm, Barkok, Ilsanker, Sow, Kostić - Kamada (Kohr, 62e) - Silva (Dost, 80e). Entraîneur : Adolf Hütter.



RB Leipzig (4-2-3-1) : Gulácsi - Angelino, Upamecano (Orbán, 46e), Konaté, Adams - Kampl, Sabitzer - Olmo (Forsberg, 46e), Nkunku (Kluivert, 72e), Haidara - Sorloth (Poulsen, 46e). Entraîneur : Julian Nagelsmann.

Bonne nouvelle pour le PSG : son adversaire de mardi ne va pas beaucoup mieux que lui.La tête déjà au Parc des Princes ? Peut-être. Sur la pelouse de Francfort, le RB Leipzig se présente avec une équipe légèrement remaniée, sans Forsberg ni Poulsen. Ce qui n’empêche pas les Taureaux de prendre ce match par le bon bout. Angelino et Sorloth animent l’attaque du RBL, mais manquent de précisions sur leurs tentatives (10, 12). L’Espagnol Dani Olmo enfile aussi le bleu de chauffe, mais avec tout autant de réussite (14, 19). Après vingt bonnes premières minutes, Leipzig, imprécis, se laisse lentement endormir. Après une première alerte sur un déboulé de Kamada (30), l’Eintracht en profite. Sur un coup franc très lointain, a priori anodin, le défense du RBL est à l’arrêt. Barkok en profite pour la transpercer et crucifier GulácsiPour réveiller la bête, Nagelsmann lance Poulsen et Forsberg dès la reprise. Pourtant, c’est bien l’Eintracht qui redémarre pied au plancher sur un nouveau rush de Kostić, venu tâter le poteau droit de Gulácsi (46). Mais Angelino sonne de nouveau la révolte par ses centres. Sur le plus beau d’entre eux, Poulsen surgit pour égaliser d’une reprise décroisée de l’extérieur du pied. Un délice qui vient, en plus, caresser la barre avant de rentrer. On croit alors le RBL parti pour renverser la situation et aller chercher la première place aux côtés du Bayern Munich ? Absolument pas : un simple coup d’éclat pour gratter un nul laborieux.Ce qui reste mieux qu'une défaite à Monaco.