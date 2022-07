Leipzig réexpédie (déjà) Brian Brobbey à l'Ajax

Welcome back to your club — AFC Ajax (@AFCAjax) July 22, 2022

Brobbey galeuse.C’est une belle opération financière que vient de réaliser le RB Leipzig, en vendant Brian Brobbey 16 millions d’euros à l’Ajax Amsterdam, son club formateur. Et pour cause le RBL avait récupéré le joueur de 20 ans l'été dernier, gratuitement. Seulement, après six mois en Allemagne, couplés à un faible temps de jeu et aucun but inscrit, l’international espoir néerlandais avait décidé de revenir sur ses pas, une première fois, dans le cadre d’un prêt réussi (sept réalisations en onze matchs).Le voici donc, désormais, définitivement revenu à la maison. Avec le départ de Sébastien Haller au Borussia Dortmund, l’espoir offensif, héritier du numéro 9 sur le maillot, va avoir la responsabilité d’être l’attaquant principal des Ajacides.À ce rythme, on se dirige vers une carrière à la Álvaro Morata.