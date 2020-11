Leipzig cogne Fribourg et reprend la tête

Gulácsi - Mukiele (46e, Henrichs), Konaté, Orbán, Angeliño - Kampl (82e, Adams), Haidara (63e, Olmo) - Nkunku (87e, Hwang), Sabitzer, Forsberg (63e, Sørloth) - Poulsen. Entraîneur : Julian Nagelsmann.

Müller - Lienhart, Heintz, Gulde (84e, Kwon) - Santamaría (63e, Grifo) - Kübler (63e, Schmid), Tempelmann, Höfler (75e, Jeong), Günter - Sallai (75e, Petersen), Höler. Entraîneur : Christian Streich.

Semaine parfaite.Après son succès face au PSG en C1 mercredi , Leipzig a fait coup double en championnat ce samedi : victoire aisée face à Fribourg (3-0) et reprise du trône de leader.On pouvait croire à un relâchement du côté des Saxons, a fortiori avec l'absence sur blessure de Dayot Upamecano , mais le boulot a été fait. Le fruit d'une entame sérieuse et d'un adversaire trop faible pour faire frémir les. La bande de Julian Nagelsmann se procure les premières situations, avec notamment un poteau d'Emil Forsberg sur un centre de Nordi Mukiele. L'ancien Montpelliérain trouvera récipiendaire plus habile en la personne de son compatriote Ibrahima Konaté, buteur de près suite à une combinaison sur coup-franc (1-0, 26).Au petit trot, les gars en bleu, orange et jaune fluo ne se foulent pas pour tuer le match. D'autant que les partenaires de Baptiste Santamaría n'ont pas les armes pour chercher des noises à Peter Gulácsi, à l'image de plusieurs situations inabouties et d'un coup de casque fulgurant admirablement repoussé par le gardien hongrois (74). Une fébrilité qui se retrouve dans la surface des, quand Christopher Nkunku peut profiter de l'intense naïveté de la défense adverse pour provoquer un penalty converti par Marcel Sabitzer (2-0, 70). Pour la beauté du geste, Angeliño se fend d'un coup-franc direct absolument divin pour achever le SC à l'aube du temps additionnel (3-0, 89).Lesse retrouvent calés en tête de la BuLi, un point devant le Bayern et le Borussia Dortmund... qui s'entrechoquent à l'occasion duà 18h30 ce samedi.