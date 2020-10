Leipzig perd la tête à Gladbach

Borussia Mönchengladbach (4-2-3-1) : Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi (46e, Wendt), Bensebaini - Hofmann, Neuhaus (73e, Kramer) - Herrmann (80e, Lazaro), Embolo (73e, Thuram), Wolf - Pléa (80e, Stindl) . Entraîneur : Marco Rose.



RB Leipzig (4-3-1-2) : Gulácsi - Henrichs, Upamecano, Orban, Angeliño - Sabitzer, Kampl (66e, Haïdara), Samardžić (69e, Nkunku) - Olmo (66e, Forsberg) - Sørloth, Poulsen (66e, Hwang). Entraîneur : Julian Nagelsmann.

DDG

Grande première, pour Gladbach !Au terme d'unqui n'a pas vraiment été top, les Poulains ont remporté la première victoire de leur histoire en match officiel contre le RB Leipzig. Double peine pour les, qui cèdent leur trône de leader au Bayern. Sollicités en C1 cette semaine, Mönchengladbach et Leipzig ont mis une bonne heure du jeu pour emballer un tantinet ce choc de la sixième journée de Bundesliga. Dopés à l'orgueil après leur déconvenue contre Manchester United (0-5) , lesprennent le meilleur départ et trouvent des décalages. Mais Gladbach se règle assez vite, malgré les frayeurs causées par le duo d'attaque Sørloth-Poulsen. C'est finalement le manque de fraîcheur et d'automatismes dans des formations assez remaniées qui prend le dessus, au détriment du spectacle. À l'issue d'une morne première période, les tirs cadrés (et les tirs tout court) se comptent sur le bout des orteils.Un peu d'animation, après la pause ? Dayot Upamecano s'en charge, avec une grossière perte de balle qu'Alassane Pléa ne parvient pas à faire fructifier (48). Un peu mieux réglé, c'est Gladbach qui fait finalement la différence à la suite d'une superbe action collective amorcée par Ramy Bensebaini et relayée par Pléa puis remisée par Patrick Herrmann pour Hannes Wolf… prêté par Leipzig. La réplique des hommes de Julian Nagelsmann ne tarde pas, lorsque Marcel Sabitzer frappe un chouïa à côté (66) ou Amadou Haidara balance un cachou lointain repoussé par Yann Sommer (72). Entre-temps, Pléa heurte l'équerre à la conclusion d'une nouveau mouvement de haute volée (67).À l'aube des cinq dernières minutes, le Borussia ne tremble pas et remonte à la quatrième place du classement juste derrière sa victime du soir.