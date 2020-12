Leipzig leader provisoire, Dortmund corrigé par Stuttgart

Les autres résultats :

Avant le déplacement du Bayern ce samedi soir à l'Union, le leader de Bundesliga s'appelle Leipzig. Les Saxons l'ont en effet emporté très sérieusement, face à une équipe du Werder qui n'a désormais plus gagné depuis huit matchs. Un succès obtenu en première mi-temps grâce à un penalty de Marcel Sabitzer (1-0, 26) et une réalisation de Dani Olmo (2-0, 41), après un grand pont d'école. Sans les maladresses répétées de Justin Kluivert et Yussuf Poulsen, qui a d'ailleurs trouvé le poteau dans le deuxième acte, les partenaires de Dayot Upamecano auraient même pu s'imposer bien plus largement. Qu'importe, le RBL reste tout en haut du tableau. Et ça lui va très bien.Ça va mal, à Dortmund. Très mal. Récemment défait par Cologne puis tenu en échec par Francfort, le BVB s'est cette fois fait corriger par Stuttgart au Signal Iduna Park. La belle inspiration de Giovanni Reyna, en fin de première période (1-1, 39), avait pourtant répondu à l'ouverture du score sur péno de Silas Wamangituka (0-1, 26) et laissé du même coup un semblant d'espoir aux locaux. Sauf que ces derniers ont totalement craqué, au retour des vestiaires. Wamangituka y est d'abord allé de son doublé (1-2, 53), puis Philipp Förster a transpercé une défense jaune totalement apathique (1-3, 60). Avant que Tanguy Coulibaly ne vienne se faire plaisir, en enroulant une petite sucrerie du pied gauche (1-4, 63). Nicolás González viendra même conclure le festival sur un contre, dans le temps additionnel (1-5, 92). Pire, Jadon Sancho et ses copains peuvent remercier un immense Roman Bürki (et son poteau). Sans qui l'humiliation, déjà conséquente, aurait pu être absolue. Avec cette victoire, le promu revient à deux points de son adversaire du jour. Attention à vos fesses, M. Favre…En trouvant la lucarne à l'entrée de la surface en début de deuxième mi-temps (0-1, 47), Mattéo Guendouzi pensait offrir au Hertha une victoire de prestige sur la pelouse de Gladbach. Oui, mais voilà : entre-temps, Breel Embolo est passé par là pour doucher les espoirs berlinois en renard des surfaces (1-1, 70). Les partenaires de Thuram et Pléa chopent donc un point mérité, eux qui auraient pu s'imposer grâce à un pétard de Wolf en première période et sans un sauvetage miraculeux de Boyata sur sa ligne en deuxième. Toujours septièmes, les joueurs de Marco Rose ne profitent pas de la défaite du Borussia Dortmund.