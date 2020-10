Leipzig enfonce Schalke

Gulácsi - Halstenberg, Upamecano (Klostermann, 71e), Orban - Angelino, Haidara, Kampl (Henrichs, 76e), Mukiele - Forsberg (Sorltoth, 71e), Nkunku, Olmo. Entraîneur : Julian Nagelsmann.



Fahrmann (Ronnow, 45e) - Nastasić, Stambouli, Sané - Oczipka, Bentaleb, Mascarell, Serdar (Bozdogan, 20e), Shopf - Uth, Paciência (Ibišević, 45e). Entraîneur : Manuel Baum.

TD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les taureaux rouges ont mis les cornes.Onze buts encaissés, un but marqué et un entraîneur viré en deux matchs. Tel était le triste bilan de Schalke, avant de se rendre à Leipzig. Alors, les hommes de Manuel Baum ont tenté de se préserver d'une fessée. Et c'est le spectacle qui a, un temps, pâti de ce faux rythme. Avant que le nouvel épisode des malheurs de Ralf ne prenne place, la rechute précoce de Serdar (20) en guise d'introduction. À peine entré en jeu, Bozdogan tacle le ballon dans ses propres filets (31). Angelino croque le bonbon offert par Nkunku (35) pour le break, avant qu'Haïdara manque le but du chaos. Orban n'a pas cette pitié, et crucifie les(45+1). À la mi-temps, la bande à Nagelsmann a bouclé l'affaire.Avec un nouveau gardien et un passage en 5-4-1, Schalke revient à reculons sur le pré. Mais après un léger sursaut en forme de dernier soupir sur une frappe de Bozdogan, la troupe de Nagelsmann reprend le cuir et joue à la baballe au nez dedéjà sur les rotules. Sur penalty, Halstenberg enfonce le clou (80) et Schalke est KO debout. Sörloth, le nouveau norvégien frisson de Leipzig, montre le bout de son nez sans frapper et le RB Leipzig prend provisoirement la tête de la Bundesliga.L'hiver va être long, dans la Ruhr.