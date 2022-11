Leipzig l'emporte à Brême, Diaby et Leverkusen retrouvent des couleurs

Les résultats :

Des taureaux, des loups et des aspirines.Pour la dernière salve de 2022 en Bundesliga, la chasse aux accessits derrière un Bayern requinqué bat son plein. Froid de réalisme, le RB Leipzig - deuxième et sur un rythme d'enfer depuis deux mois - fait mouche sur son seul tir cadré de la première période à Brême, après un contre dilettante mené par Emil Forsberg, qui trouve le bon décalage pour André Silva. Christian Groß voit son tir dévié par Willi Orbán, mais Xaver Schlager et les Taureaux ont le dernier mot (), en dépit d'un dernier quart d'heure 100% vert et blanc, dans le sillage de Niclas Füllkrug. Autre équipe en forme, Wolfsburg s'est défait d'Hoffenheim sur le même score (), et également hors de ses bases, profitant d'un pion malchanceux contre son camp d'Ozan Kabak, puis de toute la technique scotchante de Ridle Baku dans la surface du TSG. Les Loups sont septièmes, aux portes de l'Europe.Le Bayer Leverkusen, de son côté, semble avoir lancé sa saison pour de bon. Vainqueur d'un tout petit Stuttgart (), englué au seizième rang, celui de barragiste, les hommes de Xabi Alonso ont notamment pu compter sur Moussa Diaby, buteur depuis l'extérieur de la surface (6 caramels et 3 passes pour lui), et s'offrent un troisième succès de rang en BuLi. Avant-dernier au coup d'envoi, le Hertha BSC a pour une fois ravi l'Olympiastadion, en disposant de Cologne, grâce à des réalisations de Kanga et Richter (). Enfin, Bochum continue de se replacer sans faire de bruit. Largué en début de saison, les'en est allé surprendre Augsbourg (), qui a raté un penalty par l'entremise de Mergim Berisha.Bonne année, bonne santé !