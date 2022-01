Leipzig enfonce Wolfsburg

RB Leipzig (3-4-2-1) : Gulácsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Henrichs, Laimer, Kampl, Tasende - Novoa, Nkunku - Silva. Entraîneur : Domenico Tedesco.



Wolfsburg (3-4-2-1) : Casteels - Lacroix, Bornauw, Brooks - Baku, Arnold, Gerhardt, Roussillon - Vranckx, Waldschmidt - Weghorst. Entraîneur : Florian Kohfeldt.



La descente aux enfers se poursuit pour Wolfsburg.Malgré une belle résistance, Wolfsburg a craqué en fin de rencontre sur la pelouse du RB Leipzig (2-0) et passe désormais à neuf matchs consécutifs sans victoire en Bundesliga. Les Loups ont pourtant eu les occasions de prendre les commandes de la partie mais Péter Gulácsi se montre intraitable devant Aster Vranckx (39) avant une incroyable opportunité manqué par les visiteurs, malgré la bonne volonté de Vranckx, Gian-Luca Waldschmidt et Yannick Gerhardt (41).L'orage passé, Leipzig passe la seconde et pense ouvrir le score mais Willi Orban, opportuniste, voit son but refusé pour un hors-jeu (58). L'international hongrois se rattrape finalement sur un but similaire à l'entame du dernier quart d'heure après une tête d'André Silva repoussée par le montant de Koen Casteels. Les, portés par leurs défenseurs, enfoncent le clou quelques minutes plus tard, Joško Gvardiol se muant en fin buteur pour piquer le ballon devant Casteels, un pion valider après vérification par la VAR qui entérine le succès de Leipzig dans son antre de la Red Bull Arena, désormais 6(31 points), tandis que Wolfsburg flirte toujours avec la zone rouge (15, 21 points).Si même les défenseurs jouent les buteurs en Bundesliga, on en a pas fini avec les scores fleuves.