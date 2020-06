Leipzig encorne Cologne et récupère sa troisième place

Cologne (4-2-3-1) : Horn - Schmitz (75e, Meré), Leistner, Czichos, Katterbach - Hector, Skhiri - Jakobs (75e, Terodde), Rexhbecaj (Drexler, 60e), Kainz (60e, Thielmann) - Córdoba (24e, Modeste). Entraîneur : Markus Gisdol.



RB Leipzig (4-4-2) : Gulácsi - Mukiele, Klostermann, Upamecano, Angeliño - Sabitzer, Laimer (60e, Adams) - Nkunku, Olmo (85e, Forsberg) - Schick (68e, Haidara), Werner. Entraîneur : Julian Nagelsmann.

Le festival de Cologne. Au terme d'une partie où les attaquants ont pu se faire plaisir, le RB Leipzig a retrouvé sa troisième place sur le podium en embrochant les Boucs (2-4) ce lundi soir.Après des premières minutes affriolantes et une grosse parade de Timo Horn face à l'autre Timo (Werner), le RB pense ne faire qu'une bouchée de son hôte du soir. Oui, mais voilà : depuis quelque temps, la défense desne respire pas la sérénité. À tel point que Cologne fait mouche sur sa première incursion dans la surface : Elvis Rexhbecaj débarque et assomme le poteau, mais le cuir revient sur Jhon Córdoba qui allume Péter Gulácsi. Le hic ? L'arrière-garde des Boucs est encore plus brinquebalante que son homologue saxonne. Le RB n'a ainsi aucun mal à refaire son retard et prendre le. Métamorphosé depuis son arrivée à Leipzig, Angeliño signe une merveille de centre pour la tête de Patrick Schick, avant que le monstre du milieu Konrad Laimer mette Christopher Nkunku sur orbite. Loin d'être grandiose, la clique de Julian Nagelsmann regagne ainsi les vestiaires aux commandes de la rencontre.Et il y a de quoi être zen, car la défense des locaux n'a pas remis les pendules à l'heure pendant la pause. Cinq minutes après la reprise, un coup franc offensif pour les Boucs se transforme tout simplement en but offert pour les visiteurs : Gulácsi n'a qu'à capter le cuir et dégager en profondeur pour Werner, presque ébahi de se retrouver aussi seul. La suite se devine aisément :. Dans un tel jardin d'Eden, il y en a pour tout le monde : même un Dani Olmo insipide jusque-là peut inscrire sa première bastos en BuLi. Et heureusement parce qu'entre-temps, Anthony Modeste avait lui aussi profité d'un cadeau de Lukas Klostermann pour envoyer une somptueuse frappe au fond. La suite sera du même acabit : des face-à-face vendangés (coucou Werner, Modeste et Sabitzer), des actions sympas gâchées par manque de réalisme (échange de politesse entre Nkunku et Olmo notamment)...Qu'importe, Leipzig reste au contact du Borussia Dortmund, avec deux unités de retard seulement.