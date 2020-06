Leipzig dompte Hoffenheim

Baumann - Bičakčić, Grillitsch, Posch - Zuber (Skov, 46e), Geiger (Akpoguma, 81e), Samassekou (Kramarić, 46e), Kaderábek - Baumgartner (Larsen, 68e), Dabbur (Bebou, 62e), Rudy. Entraîneur : Marcel Rapp.



Gulácsi - Angeliño, Halstenberg, Klostermann, Mukiele - Olmo (Konaté, 75e), Kampl (Adams, 68e), Laimer (Nkunku, 62e), Sabitzer (Haidara, 75e) - Werner, Schick (Lookman, 68e). Entraîneur : Julian Nagelsmann.

RL

Comme quoi, parfois, deux minutes sont largement suffisantes. C'est en effet le temps qu'a mis Dani Olmo, dès le premier quart d'heure de la rencontre, pour décider le match allemand du vendredi soir, et offrir trois points à Leipzig.Ce n'est pas Alfred Schreuder, qui a claqué la porte dans la semaine , mais bien son remplaçant Marcel Rapp qui, depuis son banc de la PreZero Arena, voit le TSG lancer les hostilités. Dabbur croit obtenir un penalty en effaçant joliment Gulácsi (6), mais la VAR passe par là et révèle une main de Baumgartner. Derrière, la sanction est immédiate, puisque Dani Olmo inscrit coup sur coup un doublé, bien servi par Mukiele (9, 0-1) et Sabitzer (11, 0-2). Hoffenheim prend un sacré coup de massue, mais n’abdique pas. Les soldats de Dietmar Hopp continuent d'assiéger le camp de Leipzig et tentent beaucoup, par l'intermédiaire de Dabbur qui trouve la barre, puis Baumgartner qui se frotte au portier hongrois. C'est finalement Werner qui a l'occasion de tuer le match avant le retour aux vestiaires (44) ; dommage qu'il oublie un Schick complètement seul.Mais le buteur qui fait rêver Chelsea ne fait pas la même erreur deux fois, et offre sur un plateau un pion à Angeliño (53). Manque de bol, l'international allemand s'est engouffré un peu trop tôt dans le dos de la défense adverse. Le TSG essaie de remettre la pression, mais cela reste brouillon, et Posch rate le coche (71). En fin de rencontre, lesremettent un coup de carburant et offrent par trois fois à Baumann l'opportunité de briller, devant les entrants Nkunku, Lookman et Haidara, qui ont des fourmis dans les cannes.Finalement, Leipzig signe une belle opération en revenant à une petite unité du dauphin Dortmund. Hoffenheim, en revanche, loupe l'occasion de chiper à Wolfsbourg son ticket européen et va devoir surveiller Fribourg dans le rétro.C'est Nagelsmann qui devait avoir l'impression de jouer à domicile, ce soir.