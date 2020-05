Leipzig cartonne Mayence et remonte sur le podium

Mayence (5-4-1) : Müller - Baku, St. Juste, Bruma (Mateta, 46e), Niakhaté, Aarón Martín - Boëtius (Awoniyi, 61e), Edimilson Fernandes (Latza, 74e), Kunde (Barreiro, 61e), Quaison - Onisiwo (Öztunali, 74e). Entraîneur : Achim Beierlorzer.



Leipzig (4-4-2) : Gulácsi - Laimer (Mukiele, 42e), Halstenberg, Upamecano (Orban, 60e), Klostermann - Dani Olmo, Sabitzer (Adams, 60e), Kampl (Wolf, 70e), Nkunku (Lookman, 70e) - Werner, Poulsen. Entraîneur : Julian Nagelsmann.

Leipzig remet le contact.Tenue en échec par Fribourg (1-1) le week-end dernier, l'équipe de Julian Nagelsmann a mis fin à une série de trois nuls consécutifs en championnat en détruisant Mayence sur sa pelouse (0-5). Les chants crachés par la sono de l'Opel-Arena n'y ont rien fait : privés d'entrée du ballon, lesn'ont tenu que dix minutes avant de céder sur un centre au cordeau de Laimer coupé au premier poteau par Werner (0-1, 11). Capitaine d'un jour, Poulsen a ensuite célébré sa 250apparition avec Leipzig en reprenant victorieusement de la tête un centre de la droite de Sabitzer (0-2, 23). Après avoir vendangé une énorme balle de 3-0, le Danois a rendu la monnaie de sa pièce à l'Autrichien, buteur sur une action qu'il avait lui-même initié en récupérant un ballon dans le rond central (0-3, 36).Par deux fois maladroit dans le dernier geste en première période, Nkunku a offert un relais lumineux à Kampl sur le quatrième but de son équipe. Privé plus tôt du doublé par Müller (24), Werner a profité de l'énorme travail du Slovène pour marquer de près et du gauche (0-4, 48). Puis d'un coup franc joué rapidement par Poulsen pour s'offrir un triplé, comme à l'aller (0-5, 75) où Leipzig avait infligé à Mayence la plus grosse défaite de son histoire en Bundesliga (8-0). Vainqueurs d'un seul de leurs six derniers matchs, les hommes d'Achim Beierlorzer glissent dangereusement vers la zone rouge. Sorti la semaine dernière du top 3 pour la première fois depuis sept mois, le RB Leipzig retrouve de son côté le podium à trois points de Dortmund et sept du leader munichois.Bon courage, pour les en déloger.