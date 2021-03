Leipzig au petit trot contre Bielefeld

Bielefeld (4-4-2) : Ortega - Brunner (Gebauer, 86e), Pieper, Nilsson, Lucoqui (Laursen, 86e) - Doan, Prietl, Maier, Okugawa (Voglsammer, 84e) - Vlap (Cordova, 69e), Klos (Schipplock, 86e). Entraîneur : Uwe Neuhaus.



Leipzig (3-4-2-1) : Gulácsi - Halstenberg, Orbán, Klostermann - Nkunku, Kampl (Mukiele, 87e), Sabitzer, Adams - Olmo (Poulsen, 78e), Haidara (Henrichs, 77e) - Forsberg (Hwang, 69e). Entraîneur : Julian Nagelsmann.

Accroché par Francfort le week-end dernier, Leipzig a remis la marche avant en s'imposant à Bielefeld en ouverture de la 26journée de Bundesliga (0-1). Mais l'Arminia a beau traîner en bas de tableau, il n'en reste pas moins difficile à jouer. Sa victoire à Leverkusen dimanche dernier l'a rappelé, et le RBL a pu le vérifier.Bien que nettement dominateurs, lesont ainsi dû faire preuve de patience pour prendre à défaut le promu. Emil Forsberg a buté sur Stefan Ortega (12), comme Christopher Nkunku par deux fois (43, 79). La première tentative du Français a même fini sur la transversale, mais les grosses occasions n'ont pas non plus été légion.Les visiteurs ont su concrétiser leur supériorité, alors que leur adversaire avait encore la tête au vestiaire par Marcel Sabitzer, à la réception d'un centre de Dani Olmo (46). Le 50but de l'Autrichien sous le maillot du RasenBallsport suffira au bonheur de son équipe, malgré le léger frisson suscité par le tir non cadré de Fabian Klos (56). Le RBL peut aborder la trêve internationale avec le sentiment du devoir accompli, fort d'un bilan quasi parfait sur les huit dernières journées (sept victoires, un nul). Le Bayern n'a plus qu'un point d'avance avant de recevoir Stuttgart ce samedi, et de visiter la Red Bull Arena au retour de la trêve.Vous avez dit tournant ?