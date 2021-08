Leicester, Watford, Everton et Brighton démarrent du bon pied

297

Les résultats du multiplex de 16h

But : Vardy (41e) pour les Foxes

Chelsea 3-0 Crystal Palace Buts : Alonso (27e), Pulisic (40e) et Chalobah (58e)

Buts : Dennis (10e), Sarr (42e) et Hernández (67e) pour les Hornets // McGinn (70e) et Ings (90e+6, sp) pour les Villans

Buts : Richarlison (47e), Doucouré (76e) et Calvert-Lewin (81e) pour les Toffees // A. Armstrong (22e) pour les Saints

Buts : Tarkowski (2e) pour les Clarets // Maupay (73e) et Mac Allister (78e)



Les anciens de Ligue 1 vous saluent bien.Sur les pelouses anglaises, Ismaïla Sarr (Watford), Abdoulaye Doucouré (Everton) et Neal Maupay (Brighton) se sont illustrés pour porter leur équipe. Le premier a signé une passe décisive pour Emmanuel Dennis et un but pour guider le promu vers un succès de prestige contre Aston Villa, malgré un coup de chaud en fin de match. Le second, d'un but aussi beau qu'impromptu, a permis aux gars de Rafa Benitez de redresser la barre face à Southampton, après la grosse bourde de Keane appelant la lucarne d'Adam Armstrong, Richarlison et Calvert-Lewin l'accompagnant au tableau de marque. Le dernier a sonné la révolte à Burnley, avant que sesn'arrachent la victoire dans le dernier quart d'heure.De son côté Leicester a bien démarré sa saison, grâce à un but « JPPesque » de l'inévitable Vardy, sur un service de Ricardo Pereira, pour prendre le meilleur sur Wolverhampton. Quelque part, c'est réconfortant de voir que certaines choses ne changent pas.