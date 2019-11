Leicester se sort du piège de Crystal

Crystal Palace (4-5-1) : Guaita - Ward, Cahill, Van Aanholt, Tomkins - McArthur (McCarthy, 78e), Kouyaté (Meyer, 74e), Milivojević, Schlupp, Zaha - Ayew (Benteke, 78e). Entraîneur : Roy Hodgson.



Leicester (4-1-4-1) : Schmeichel - Pereira, Evans, Söyüncü, Chilwell - Ndidi - Maddison (Praet, 90e), Tielemans, Barnes (Morgan, 84e), Pérez (Gray, 74e) - Vardy. Entraîneur : Brendan Rodgers.

Pour Leicester, les matchs se suivent. Et même s'ils ne se ressemblent pas, ils se finissent souvent bien.Une semaine après sa démonstration face à Southampton (9-0), Leicester s'est contenté ce dimanche face à Crystal Palace d'une performance bien plus normale. En effet, l'excitant choc entre de performantset- respectivement sixièmes et troisièmes, au début de cette onzième journée - a été loin de livrer toutes ses promesses. Notamment en première mi-temps, pendant laquelle les deux équipes se sont contentées d'une attaque-défense. Les hommes de Brendan Rodgers ont monopolisé le ballon, mais ne sont pas parvenus à se procurer d'occasion franche. De son côté, Palace a évolué en contres, mais ne s'est pas montré dangereux non plus. L'issue était inévitable : retour aux vestiaires sans rien à se mettre sous la dent.Mais après la traditionnelle pause briefing, Leicester a semblé anesthésié. Tout l'inverse d'un Palace plus entreprenant, en début de seconde période. C'est pourtant l'instant qu'ont choisi lespour porter l'estocade : à la retombée d'un corner botté par Maddison, Söyüncü, oublié, a trompé Guaita d'une tête puissante (57). Lesont tenté de réagir, en grande partie sous l'impulsion d'un Zaha très actif pour son 300match de championnat sous les couleurs de Palace. Mais il a suffi à Leicester de passer à cinq derrière et de bétonner pour conserver son avantage, puis même de le creuser quand Vardy a décidé de frapper après un bel enchaînement collectif (87). On en restera là : pas flamboyant, mais efficace, Leicester a trouvé ce qu'il était venu chercher.À savoir une victoire, et son désormais solide strapontin sur le podium de Premier League.