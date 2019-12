Leicester se reprend, Tottenham ralentit

FC

La surprise du 28 décembre.Alors que beaucoup voyaient Tottenham l'emporter sans trop de difficulté sur la pelouse de la lanterne rouge, Norwich a déjoué les pronostics et accroché le nul face à desdécevants. En première période, Gazzaniga et Krul ont chacun sorti un arrêt décisif mais le remplaçant habituel de Lloris a ensuite été trompé deux fois. Par Vrančić pour l'ouverture du score d'abord, puis par Pukki pour une réalisation refusée en raison d'un hors-jeu très limite.Dès lors, Mourinho a procédé à deux remplacements à la pause. Avec une égalisation sur coup franc à la clé signée Eriksen, et un nouveau pion refusé pour Alli. Place alors à l'outsider, qui a profité d'un but contre son camp d'Aurier. Fin du? Non, puisque Kane a dégainé sur penalty (obtenu par l'attaquant anglais, Zimmermann l'ayant taclé illicitement).2-2, terminé.Non, Leicester ne sera pas champion.Mais oui, lespourraient bien se retrouver en C1 la saison prochaine. Car avec leur nouvelle victoire sur le terrain de West Ham, le dauphin des(contre qui ils ont perdu lors de la précédente journée) compte provisoirement quatre points d'avance sur le troisième (Manchester City) et douze sur le cinquième (Tottenham).Ce samedi, après un penalty provoqué et arrêté par Fabiański devant Gray, les visiteurs ont fait la différence par Iheanacho (de près, de la tête) et par... Gray, qui a remporté son face-à-face à l'heure de jeu. Les locaux, qui n'ont pas eu à se taper Vardy, ont égalisé juste avant la pause grâce à Fornals mais n'ont pas pu résister sur le long terme.Assez logique, finalement.