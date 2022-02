Leicester se balade, le Partizan assure, Bodø/Glimt régale

Les autres résultats :

Soirée spectacle.En alignant son équipe-type au King Power Stadium, Leicester a affiché de belles ambitions pour défier les Randers. Une stratégie sérieuse, et payante après seulement vingt minutes de jeu. Porté par un double une-deux aux côtés d'Ademola Lookman, Wilfred Ndidi s'est ainsi engouffré dans la surface de réparation pour reprendre le cuir du gauche et ouvrir la marque. De quoi lancer lespuis voir Kiernan Dewsbury-Hall (41) et Ndidi, encore lui, (42) manquer leurs occasions. Des ratés conséquents, renversés dans la foulée par l'égalisation de Vito Hammershøy-Mistrati, à la retombée du service de Tosin Kehinde. Une piqûre de rappel qu'Harvey Barnes, au terme d'un cafouillage, et Patson Daka, opportuniste devant les buts, calment rapidement. Longtemps frustré, Dewsbury-Hall, oublié au point de penalty, inscrit également son nom au tableau d'affichage. Le travail bien fait.Mauvais élève de la soirée durant plus d'une heure, le Sparta Prague-Partizan disputé en terre tchèque a finalement trouvé son artificier. Et pour cause : alors que l'on pensait le match nul acquis pour les Pragois, Queensy Menig, envoyé dans la profondeur par Saša Zdjelar, s'est joué du pauvre Dominik Holec d'un subtil lob. Suffisant pour donner un avantage minimal, avant la deuxième manche.Enfin, le duel des imprévisibles opposant le Celtic à Bodø/Glimt en Écosse a tourné à l'avantage des audacieux Norvégiens. À la conclusion d'un excellent mouvement à trois initié par Hugo Vetlesen et Ola Solbakken, Runar Espejord n'a pas tardé à tromper Joe Hart d'un bel extérieur du droit. Partis à l'assaut des cages adverses, les Jaunes, totalement dominateurs, ont fait le break au retour des vestiaires. Sur une énième action collective, Amahl Pellegrino est en effet parvenu à redresser la sublime talonnade d'Espejordpour mettre les siens à l'abri. Fort heureusement, puisque Daizen Maeda a réduit la marque de la tête. Mais sur la remise en jeu, c'est bien Bodø, d'une frappe lointaine de Vetlesen déviée par Callum McGregor, qui a inscrit la dernière réalisation de la partie. Le (fameux) calme scandinave.Les matchs retour sont prévus le 24 février prochain.FoxesHesteneCrno-beliBhoys