Leicester s’offre Everton pour lancer 2019

Everton (4-2-3-1) : Pickford – Kenny, Zouma, Keane, Digne – Gueye, André Gomes (62e Bernard) – Walcott (70e Tosun), Sigurdsson, Richarlison – Calvert-Lewin. Entraîneur : Marco Silva



Leicester (4-5-1) : Schmeichel – Simpson, Evans, Maguire, Chilwell – Ricardo Pereira, Ndidi, Mendy, Choudhury, Ghezzal (45e Albrighton) – Vardy (90+3 Gray). Entraîneur : Claude Puel

RD

Pour son cinquantième match de Premier League à la tête de Leicester Claude Puel attendait une réaction. Après la défaite surprise contre Cardiff il y a trois jours, ses hommes ont répondu présents en lui offrant sa première victoire en 2019, à Everton (0-1).Avec une quatrième journée disputée en dix jours durant cette période éreintante des fêtes, les débats ont mis du temps à s’animer sur la pelouse de la « Grand Old Lady » . Après vingt minutes marquées par un rythme poussif et des approximations techniques à foison, Kenny sonne le réveil des siens en touchant l’équerre de Schmeichel. Plus incisif et porté par un Digne encore très actif, Everton s’invite progressivement dans le camp de Leicester mais Calvert-Lewin (26) et Zouma (32, 34) flanchent dans le dernier geste.Des occasions mal négociées que lesne vont pas tarder à regretter. Jusqu’ici esseulé sur le front de l’attaque, Vardy profite d’une erreur de Keane pour ouvrir la marque avant l’heure de jeu. Gagnée par la fatigue, la troupe de Marco Silva tente de réagir timidement. Mais les tentatives de Sigurðsson (62) et Tosun (75, 90+1) traduisent son impuissance jusqu’au coup de sifflet final.Avec ce cinquième succès à l’extérieur, Leicester prend quatre points d’avance sur son adversaire du jour et peut toujours - pourquoi pas - rêver d’un destin européen d’ici la fin de saison.