Leicester s'écroule à Bournemouth

Bournemouth (4-4-2) : Ramsdale - Stacey, N. Aké (S. Cook, 40e), L. Kelly, D. Rico - Brooks (L. Cook, 81e), D. Gosling (Billing, 46e), Lerma, Groeneveld (J. Stanislas, 46e) - Solanke, C. Wilson (S. Surridge, 90e). Entraîneur : Eddie Howe.



Leicester (3-4-1-2) : Schmeichel - J. Justin, Söyüncü, J. Evans - Albrighton (L. Bennett, 16e), Ndidi , Tielemans, Fuchs - A. Pérez (H. Barnes, 71e) - Ilheanacho (Praet, 46e), Vardy. Entraîneur : Brendan Rodgers.

Deux minutes de vide.C'est le temps qu'il a fallu à Leicester pour se liquéfier et laisser le relégable Bournemouth passer devant, avant de prendre un peu plus l'eau jusqu'à la fin de la partie (4-1). Avec ce revers, le champion 2016 ne profite pas de la cagade de Chelsea à Sheffield (3-0) et pourrait même voir United prendre la quatrième place demain contre Southampton. Les, 18ce soir, ne sont pas encore condamnés.Tout avait pourtant bien commencé, Jamie Vardy trouvant la faille à la moitié du premier acte sur une action au cours de laquelle Lloyd Kelly s'était montré bien peu prudent au moment de défendre sa cage (23). Kasper Schmeichel, peu sollicité jusqu'ici, avait même tenu la baraque juste avant la pause sur une frappasse de David Brooks (45+1).Et puis en deuxième, patatras. Ça a commencé par une action gag : six mètres de Schmeichel directement envoyé dans la fesse de Ndidi, Callum Wilson en embuscade obtenant le penalty et laissant Junior Stanislas le transformer (66). Quelques instants plus tard, la défense desa laissé Dominic Solanke ajuster le portier danois, Çağlar Söyüncü laissant même les siens à dix après avoir vrillé au moment où Wilson a décidé d'aller chercher la gonfle au fond des filets.Une fois que l'affaire était déjà plié, Stanislas a provoqué le pion contre son camp du pauvre Jonny Evans (83) et Solanke s'est offert le doublé avec un joli numéro lui permettant d'humilier Ryan Bennett et Schmeichel. Dans le temps additionnel, Evans a offert bien malgré lui un caviar à Sam Surridge, mais ce dernier a trouvé la barre (94).Le monde d'après, c'est aussi Dominic Solanke qui plante des doublés.