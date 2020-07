Leicester résiste à Arsenal

Après avoir longtemps mené grâce à un but de Pierre-Emerick Aubameyang, les Gunners se sont fait avoir en se laissant rejoindre sur la fin sur une égalisation de Jamie Vardy. La faute à l'expulsion d'Eddie Nketiah, expulsé sans même avoir touché la sphère ?

14

20/32, pour PEA

Nketiah, la mauvaise idée

Arsenal (3-4-3) : Martínez - Mustafi, Luiz, Kolašinac - Bellerín, Ceballos (Torreira, 80e), Xhaka, Tierney - Saka (Willock, 72e), Lacazette (Nketiah, 71e), Aubameyang (Maitland-Niles, 93e). Entraîneur : Arteta.



Leicester (4-4-2) : Schmeichel - Bennett (Gray, 76e), Justin, Evans, Söyüncü - Pérez, Ndidi (Praet, 82e), Tielemans, Albrighton - Iheanacho, Vardy. Entraîneur : Rodgers.

Tout allait plutôt bien pour Arsenal, dans ce qui paraissait être un monde idéal. Chez eux, lesmenaient contre une équipe du top 4. Sur la plus petite des marges, certes. Mais les trois unités étaient là, et elles leur permettaient de réaliser une bonne petite affaire au classement. Et puis, patatras. Un jeune de 21 ans est entré, et son inexpérience lui a valu un carton rouge. Malheureusement pour lui et ses camarades, sa formation n'a pas tenu en infériorité numérique. Leicester est en effet revenu, et les locaux ont gaspillé deux points. De quoi diminuer drastiquement leurs espoirs de Coupe d'Europe...De la pluie, de la pluie et de la pluie. Que retenir de plus, dans cette première période grisonnante ? La titularisation de Lacazette, la présence sur le banc de Pépé ? Non, plutôt l'ouverture du score d'Aubameyang en milieu d'acte. Sur une accélération de Saka bien lancé par Ceballos, le Gabonais repère facilement le chemin des filets. 1-0, en faveur d'Arsenal.Avec ce mauvais résultat, Leicester abondonne la troisième position à Chelsea tout en laissant Manchester United trop proche de lui (trois unités d'avance, avec un match en plus). Lesont donc tout intérêt à se révolter, face à cesqui pointent à la sixième place grâce à cette éventuelle victoire. Vardy tente, Vardy centre, Iheanacho marque... mais son égalisation est refusée pour une petite faute sur Kolašinac, qui peut s'estimer heureux. Comme tous ses partenaires, en fait.Comme rien ne bouge au retour des vestiaires, Rodgers procède rapidement à quelques changements. Barnes pour Ihenacho, Fuchs pour Albrighton... Sans conséquence positive, puisque c'est Lacazette qui trouve la faille à la suite d'un corner de Ceballos. But encore annulé, pour hors-jeu cette fois-ci. Sans trop trembler, Arteta opte lui aussi pour des remplacements. L'attaquant français laisse sa place à Nketiah, par exemple. Et là, c'est le drame...... Car plusieurs dizaines de secondes après son entrée et sans avoir eu le temps de toucher le moindre ballon, l'espoir est expulsé en raison d'un tacle au niveau du genou de Justin. Coïncidence ou pas, Leicester se met à dominer, et Vardy – servi par Gray, entré il y a peu – égalise à cinq grosses minutes de la fin du temps réglementaire. 1-1 score final, Arteta peut savourer son coaching.