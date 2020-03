Leicester ne fait qu'une bouchée d'Aston Villa

Leicester (4-3-3) : Schmeichel - Pereira, Evans, Söyüncü, Justin - Ndidi (N. Mendy 83e), Albrighton, Praet (Tielmans 76e), Maddison, Barnes, Iheanacho (Vardy 59e). Entraîneur : Brendan Rodgers.



Reina - Guilbert, Engels, Mings, Targett - Nakamba, Douglas Luiz, Hourihane (Davis 67e) - Grealish, Samatta, El-Mohammedy (El Ghazi 63e). Entraîneur : Dean Smith.

Lesretrouvent Vardy et la victoire.Pour la quatrième fois cette saison, Leicester et Aston Villa se retrouvaient, lundi soir. Et, en plein doute ces dernières semaines, lesont repris du poil de la bête en s’imposant contre les, avant-dernier de Premier League (4-0). Les joueurs de Brendan Rodgers respirent et mettent donc fin à une série de quatre matchs sans victoire. Un succès qui va de pair avec lede Jamie Vardy. Pourtant, dès l’entame du match, c’est Aston Villa qui a asphyxié son adversaire, se procurant deux grosses opportunités, mais faisant face à un manque de réalisme, une triste habitude depuis le début de la saison. Leicester va rapidement reprendre les rênes de la rencontre. Mais si lespèsent davantage sur la défense des, les occasions restent sans danger. Il faudra patienter jusqu’à la 40minute pour voir l'ouverture du score. Sur une grosse boulette de Pepe Reina, sorti trop loin de sa surface de réparation, Barnes, lancé à toute vitesse, en profite et marque dans un but vide (1-0, 40).En seconde période, Leicester a continué de mettre la pression pour tenter de faire le break. À la 60minute, Mings contre un centre de la main, l’arbitre désigne le point de penalty sans hésiter. Jamie Vardy transforme, quelques secondes seulement après son entrée en jeu (2-0, 60). L'attaquant anglais a ensuite retrouvé son instinct de buteur et doublé la mise avec une superbe frappe au premier poteau (3-0, 79). Puis, Barnes a poursuivi son récital et achevé Aston Villa (4-0, 84).Une défaite qui sonne comme un rappel à l’ordre pour les, le spectre de la relégation se rapprochant à grand pas. De son côté, Leicester signe une victoire ô combien importante dans sa course au podium, synonyme de Ligue des champions.