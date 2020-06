Leicester laisse filer deux points à Watford

25

Watford (4-2-3-1) : Foster - Kiko (Mariappa, 77e), Kabasele, Dawson, Masina (Holebas, 88e) - Capoue (Chalobah, 77e), Hughes - Sarr, Doucouré (Cleverley, 77e), Pereyra (Welbeck, 69e) - Deeney. Entraîneur : Nigel Pearson.



Leicester (4-1-4-1) : Schmeichel - Justin, Evans, Söyüncü, Chilwell - Ndidi - Albrighton (Iheanacho, 83e), Tielemans (Choudhury, 76e), Maddison, Barnes (Gray, 65e) - Vardy. Entraîneur : Brendan Rodgers.

, pour Watford et Leicester.Après plus de trois mois sans jouer, leset lesse retrouvaient à Vicarage Road pour retaper dans le ballon. Dans une partie longtemps fermée, tout s'est décanté dans les dernières minutes. Deux bijoux de Chilwell et Dawson ont permis aux deux clubs de se partager les points (1-1). Au cours d'un premier acte très tranquille, Leicester a d'abord contrôlé le ballon sans pour autant se montrer dangereux. Contre le cours du jeu, c'est d'ailleurs Watford qui s'est créé la meilleure occasion. Sur une perte de balle de Ndidi proche de son but, Abdoulaye Doucouré s'est présenté seul face à Schmeichel, mais a buté sur le gardien danois (35).Dans une seconde période plus animée, marquée notamment par un raté de Sarr face au portier des(48) puis un poteau d'Albrighton de l'autre côté (75), les dernières secondes ont été les plus intéressantes. Ben Chilwell a en effet cru donner la victoire aux visiteurs, grâce à un solide missile pied gauche (0-1, 90). C'était compter sans l'abnégation des: sur le corner qui a suivi, Craig Dawson a profité d'un cafouillage dans la surface de Leicester pour réaliser un ciseau tout aussi splendide et remettre ainsi les deux équipes à égalité (1-1, 90+3). Les joueurs de Brendan Rodgers restent installés à la troisième place (six points de retard sur le deuxième, City, et six d'avance sur le quatrième, Chelsea), tandis que Watford ne garde qu'une longueur d'avance sur la zone rouge.Folie furieuse anglaise.