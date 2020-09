Leicester gâche le retour en Premier League de West Brom

23

West Bromwich (5-4-1) : Johnstone - Furlong (Harper, 70e), O'Shea, Ajayi, Bartley, Gibbs - Pereira, Sawyers (Edwards, 70e), Livermore, Diangana - Robinson (Robson-Kanu, 60e)

. Entraîneur : Slaven Bilić.



Leicester (4-1-4-1) : Schmeichel - Castagne, Ndidi, Soyuncu, Justin - Mendy - Perez (Albrighton, 67e), Praet (Maddison, 75e), Tielemans, Barnes - Vardy. Entraîneur : Brendan Rodgers.

Le retour en Premier League desest raté.La faute à la connexion belge des, et un Jamie Vardy qui est déjà incorrigible sur penalty. Résultat, Slaven Bilić, qui n'avait plus foulé une pelouse de Premier League depuis son éviction de West Ham en novembre 2017, a vu son équipe s'incliner à domicile (0-3). West Brom a pourtant commencé la partie sans aucun complexe d'infériorité. Mais en face, Leicester n'a pas paniqué, laissant le soin à Youri Tielemans et Dennis Praet de prendre le contrôle du jeu.Il faut attendre le retour des vestiaires pour que la rencontre s'emballe réellement, moment choisi par Praet pour déposer un centre sur la tête de Timothy Castagne, arrivé de l'Atalanta il y a quelques jours (57). Avec à sa gauche Wilfred Ndidi, son coéquipier à Genk entre 2015 et 2017, Tielemans et Praet au milieu, le latéral droit belge est tout de suite à l'aise. Pas encore autant que Vardy, qui va terminer le boulot en plantant deux penaltys en l'espace de dix minutes (74, 83), punissant au passage desdépassés et maladroits.L'apprentissage risque d'être long.