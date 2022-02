Leicester finit le travail, Bodø/Glimt enterre le Celtic

Tous les résultats :

Monsieur Burns domine Springfield, Monsieur Barnes domine la Conference League. Sur les bons rails avec sa nette victoire au King Power Stadium (4-1 ), Leicester n'a laissé aucune chance au Randers FC, Harvey Barnes frappant d'entrée, après une minute et quarante secondes de jeu (2). Déjà buteur jeudi dernier, le numéro 7 desa ensuite vu James Maddison en remettre une couche (70et 74), scellant un succès 3-1. Le PSV sera également au rendez-vous des huitièmes de finale. En l'absence de Cody Gakpo, tous les regards étaient tournés vers Eran Zahavi à Tel-Aviv. L'international israélien a eu droit aux applaudissement de son ancien public, bien mérités pour ses 127 buts en 168 matchs avec le Maccabi. Les supporters locaux n'ont pas été aussi cléments avec ses coéquipiers puisque des jets de projectiles ont causé une interruption de cinq minutes. Le PSV s'est néanmoins sorti de cet environnement hostile en obtenant un nul 1-1, suffisant pour se qualifier après le succès 1-0 de jeudi dernier.Le Partizan Belgrade a, de son côté, confirmé sa victoire de l'aller grâce à Ricardo Gomes. L'attaquant cap-verdien a planté un doublé en première période (7, 24) pour atteindre la barre des 25 buts cette saison et enterrer définitivement le Sparta Prague (2-1). Un peu trop gourmand, il a écopé d'un deuxième jaune pour simulation et manquera le prochain match (65). Enfin : on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Sauf quand on s'appelle Bodø/Glimt et que l'on est capable de balayer le Celtic 5-1 sur une confrontation aller-retour. Le leader du championnat écossais s'est logiquement incliné 2-0 en Norvège contre la sensation de cette saison européenne. Les buteurs du soir ? Ola Solbakken (9) et Hugo Vetlesen (69).