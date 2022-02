Leicester et West Ham se partagent les points

Leicester (4-3-3) : Schmeichel - Pereira, Amartey, Söyüncü, Justin (Thomas, 32e) - Dewsbury-Hall, Ndidi, Tielemans - Maddison (Lookman, 72e), Daka, Barnes. Entraîneur : Brendan Rodgers.



West Ham (4-2-3-1) : Fabiański - Coufal, Dawson, Diop, Cresswell - Rice, Souček - Bowen, Lanzini (Benrahma, 79e), Fornals (Vlašić, 79e) - Antonio. Entraîneur : David Moyes.

FoxesHammersRenard qui trotte, vaut mieux que lion qui dort.Autrement dit, il vaut mieux être un simple paysan et faire bouger les lignes que de dormir sur le trône. Une maxime que lesde Leicester ont respectée, ce dimanche soir, pour la réception de West Ham. En grande difficulté depuis le début de l’année, les hommes de Brendan Rodgers ont tenu tête à desbien trop timides pour espérer mieux qu’un match nul. En l’absence de Kurt Zouma (annoncé titulaire, mais finalement déclaré forfait après l’échauffement), David Moyes a fait confiance à l’autre défendeur français desIssa Diop. Confiance rendue au centuple.D’une passe parfaite à la Kevin De Bruyne, l’ancien Toulousain a envoyé Jarrod Bowen sur orbite et l’attaquant anglais a ouvert le scorepour devenir le deuxième joueur le plus décisif en Premier League avec huit réalisations et sept passes décisives (derrière Mohamed Salah). La réaction desn’a pas tardé : juste avant le retour aux vestiaires, Youri Tielemans a remis les deux équipes à égalité sur penalty. Et alors que lesétaient tout proches de signer un premier succès en championnat en 2022 à la suite d'une belle réalisation de Ricardo Pereira, Craig Dawson a sauté plus haut que les autres sur l’ultime corner du matchFinalement, même endormi, le lion ne perd jamais.