Leicester et United lancent le Boxing Day en partageant la dinde

Menant au score par deux fois grâce notamment à Bruno Fernandes (un but, un caviar), Manchester United n'est pas passé loin du gros coup contre le dauphin de Liverpool. Mais il s'est fait plomber par un pion tardif de Jamie Vardy (2-2), côté Leicester. Pas de vainqueur, donc, dans le choc de ce Boxing Day.

Cavani n'a pas suffi

Leicester (4-2-3-1) : Schmeichel (c) - Justin, Fofana, Evans, Castagne - Ndidi, Tielemans - Albrighton (Pérez, 81e), Maddison, Barnes - Vardy. Entraîneur : Brendan Rodgers.



United (4-2-3-1) : De Gea - Lindelöf (Tuanzebe, 66e), Bailly, Maguire (c), Shaw - McTominay, Fred - James (Pogba, 53e), Fernandes, Rashford - Martial (Cavani, 75e). Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.



Il fallait bien que ça coince. Depuis maintenant trois rencontres en Premier League, les filets mancuniens tremblent systématiquement deux fois par match. C'était passé à Sheffield (2-3) , ce fut anecdotique face à Leeds (6-2) , mais ça reste problématique.Surtout quand la machine offensive des hommes d'Ole Gunnar Solskjær se montre moins productive, forcément. Après avoir ouvert le score en première période puis repris l'avantage en deuxième, mais incapable de faire le dos rond au King Power Stadium, United a vu son élan stoppé et dû partager les points avec Leicester qui reste une unité devant son hôte.Marcus Rashford a vendangé une galette de Bruno Fernandes après seulement 70 secondes de jeu, ce à quoi Jamie Vardy a répondu sur la première montée de James Justin (3). Affolé dans son jeu au pied - et pas aidé par les remises en retrait de ses défenseurs -, David de Gea n'a pas été loin de mettre les siens dans la panade (8). Ce sont finalement les- au sortir de vingt premières minutes pas forcément brillantes, durant lesquelles ils auront peu vu la gonfle - qui ont ouvert la marque lorsque la connexion Fernandes-Rashford a récidivé, l'étalon anglais se montrant cette fois clinique pour son 50pion en Premier League. Mais lesse sont relevés lorsque Harvey Barnes a allumé un pétard du gauche, face à des visiteurs encore en pleine digestion de laLa deuxième période a été marquée par plusieurs contres supersoniques des visiteurs qui ne sont pas allés au bout, ainsi que par la main ferme de Kasper Schmeichel empêchant Rashord de s'offrir le doublé après s'être échappé (60). Dans ce deuxième acte moins emballant, Paul Pogba - pas utilisé face à Leeds, six jours plus tôt - est sorti du banc rapidement après la pause. Mais c'est l'entrée d'Edinson Cavani, dans le dernier quart d'heure, qui a porté ses fruits : le Matador a parfaitement glissé le ballon pour le but de la gagne - pensait-on - signé par l'inévitable Fernandes. Mais encore une fois, United a été incapable de tenir son résultat, et Ayoze Pérez a trouvé pour son premier ballon - au point de penalty, au milieu de trois défenseurs rouges - un Vardy qui n'avait pas paru en grande réussite jusqu'ici. Liverpool peut dormir sur ses deux oreilles, même si MU conserve dans sa manche un match en retard à disputer.