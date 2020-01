Leicester et Aston Villa se quittent dos à dos

Leicester City : Schmeichel - Fuchs, Evans, Söyüncü - Chilwell, Maddison, Praet (Choudhury, 46e), Tielemans (Albrighton, 79e), Pereira - A.Pérez (Iheanacho, 69e), Vardy. Entraîneur : Brendan Rodgers.



Aston Villa : Nyland - Hause, Mings, Konsa - Taylor, Nakamba (Lansbury, 86e), Douglas Luiz, Guilbert - El-Ghazi (Vassilev, 74e), Grealish, Trezeguet (Hourihane, 66e). Entraîneur : Dean Smith.

Alors, qui est partant pour probablement servir de repas à Manchester City ?Dans cette deuxième demi-finale aller de Coupe de la Ligue anglaise, Leicester avait l'avantage d'accueillir Aston Villa pour faire la différence afin de se donner une avance conséquente en vue d'une qualification en finale. Après un premier quart d'heure d'observation dans la rencontre, lespassent à l'attaque et Ayoze Pérez voit sa frappe croisée effleurer le poteau droit d'Ørjan Nyland. En deuxième lame, Jamie Vardy tente de percer le coffre des, mais l'avant-centre voit son tir rebondir sur le buste de l'impérial gardien international norvégien. Deux occasions manquées par les locaux qui vont avoir le mérite de réveiller les hommes de Dean Smith : côté gauche, Anwar El-Ghazi adresse un centre au second poteau à destination de Frédéric Guilbert. Plus engagé vers le ballon, l'ancien Bordelais devance Jonathan Evans pour ouvrir le score (28, 0-1). Frustré et même tout proche de concéder un deuxième but à la suite d'une tête d'Ezri Konsa, Leicester doit se résigner à rentrer au vestiaire mené par l'actuel dix-septième de Premier League.Remobilisé par Brendan Rodgers à la pause, Leicester accélère le rythme du match pour se donner une chance de revenir dans la partie. Toujours aussi impassable dans son but, Nyland parvient à s'interposer une nouvelle fois devant les offensives locales initiées par le milieu de terrain James Maddison. Mais à trop vouloir jouer avec la montre au fur et à mesure du match, Aston Villa finit par s'endormir et laisse le nouvel entrant Kelechi Iheanacho égaliser à l'entrée du dernier quart d'heure (75, 1-1). Boostés par leur égalisation, les champions d'Angleterre en 2016 sont tout proches d'empocher la mise avant la fin du temps réglementaire, mais le tir de Vardy n'attrape que le petit filet extérieur de Nyland. Malgré ce match nul, Rodgers peut se targuer d'une statistique étonnante : il s'agit de son trente-et-unième match consécutif sans défaite en coupe.Un partout, balle au centre et rendez-vous à Villa Park.