Leicester en colle neuf à Southampton

En football, on utilise de nombreux termes se terminant par "ée" pour définir une victoire fleuve. Une fessée, une raclée, une déculottée, une branlée.Mais quel mot doit-on utiliser pour une victoire 9-0... à l'extérieur ? Il va falloir statuer, car ce vendredi soir, Leicester est bel et bien allé en flanquer neuf sur la pelouse de Southampton. Oui oui, neuf. 0-9. Avec, chose rare, deux triplés, signés Ayoze Perez (qui n'avait pas encore marqué avec son nouveau club, mais qui, l'an dernier, avait déjà mis un triplé contre Southampton!) et Jamie Vardy.Il s'agit là, tout simplement, de la plus large victoire à l'extérieur de l'histoire de la Premier League, le précédent record appartenant à Manchester United et un succès 1-8 à Nottingham Forest en 1999. Leicester égale par la même occasion le plus large succès dans l'absolu en Premier League (United-Ipswich, 9-0 en 1995).Le match a tout de suite mal débuté pour les Saints, avec l'expulsion de Ryan Bertrand dès la 12e minute. Leicester menait déjà 1-0, puis 2-0 à la 17e. Au troisième but, inscrit à la 19e minute, un grand nombre de supporters a quitté le stade, et grand bien leur en a pris. Ils ont ainsi pu éviter la débandade, et notamment les deux buts inscrits par Ayoze Perez et Vardy en moins d'une minute peu avant l'heure de jeu. La cerise sur le gâteau ? Ce pénalty sifflé en faveur de Leicester à la 93e minute alors que le score était de 8-0. Evidemment, Vardy ne s'est pas gêné pour ajouter une neuvième praline.Leicester grimpe ainsi provisoirement à la deuxième place, passant même devant Manchester City, tandis que Southampton tombe dans la zone de relégation, avec, désormais, une belle différence de buts de -16.Alors, on dit quoi ? Une dérouillée ? Une tournée ? Une Jamie Vardée ?