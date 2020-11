Leicester calme Leeds

Leeds (4-1-4-1) : Meslier - Ayling, Koch, L. Cooper (c), Dallas (Alioski, 81e) - Klich - H. Costa, P. Hernandez (T. Roberts, 67e), Shackleton (Poveda, 46e), J. Harrison - Bamford. Entraîneur : Marcelo Bielsa.



Leicester (3-4-2-1) : K. Schmeichel (c) - Justin, W. Fofana, Fuchs - Albrighton, Tielemans, N. Mendy, L. Thomas - Praet (Maddison, 63e), H. Barnes (Ünder, 71e) - Vardy (W. Morgan, 85e). Entraîneur : Brendan Rodgers.



Le calice jusqu'à la Leeds.Restant sur un probant succès sur la pelouse d'Aston Villa (0-3) et alors qu'elle avait l'occasion de basculer en première partie de tableau, l'écurie de Marcelo Bielsa a bu la tasse à domicile (1-4) contre un Leicester décidément retrouvé et désormais dauphin de Liverpool . Youri Tielemans a même planté deux fois.La première alerte a été pour Bamford d'entrée (2), de quoi se mordre les doigts, puisque les visiteurs ont ouvert la marque quelques instants plus tard sur une énorme cagade de Robin Koch, Jamie Vardy offrant un ballon en or à Harvey Barnes pour un but après 121 secondes. Ce dernier a continué de fatiguer Illan Meslier au cours des dix premières minutes, et le portier français n'a rien pu faire pour empêcher Tielemans de doubler la miseL'entracte a permis auxde se refaire la cerise, Stuart Dallas réduisant le score dès la reprise sur un centre vicieux que personne n'a touchéavant que Pablo Hernández n'enroule un bonbon sur l'équerre (55). L'orage passé, lesont planté le troisième grâce à une bonne combinaison Maddison-Ünder-Vardy conclue par ce dernier, et Tielemans a signé son premier doublé depuis trois ans et demi, sur un penalty provoqué par Mateusz Klich sur MaddisonUne rencontre disputée sur un terrain détrempé. Oui, puisquene se cherchera pas d'excuse, on le fait pour lui.