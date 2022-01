Légende du Real Madrid, Francisco Gento est décédé

Comunicado Oficial: fallecimiento de Francisco Gento.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 18, 2022

FP

Coup de sifflet final pour Paco Gento.Une légende du Real Madrid, du football mondial même, a définitivement quitté les terrains. FranciscoGento s'est éteint ce mardi à 88 ans. Le club madrilène l'a annoncé dans un communiqué, saluant la mémoire de son ex-président d'honneur. Joueur de la Maison Blanche entre 1953 et 1971, l'ailier gauche espagnol a disputé 601 matchs sous la tunique des, alors qu'ils ne sont que cinq joueurs à le devancer dans le classement des joueurs les plus capés au sein du club (Raúl, Casillas, Sanchis, Ramos, Santillana).S'il a remporté douze fois le championnat d'Espagne et égalé ce week-end par Marcelo pour ce qui est du nombre de titres, c'est en Europe qu'il a véritablement marqué l'histoire : Gento est le seul homme à avoir inscrit six fois son nom au palmarès de la Coupe d'Europe des clubs champions. Un record qu'il détient encore de nos jours. Il faisait partie de la grande équipe madrilène qui règne sur la scène européenne et glane cinq trophées consécutivement entre 1956 et 1960, avec Alfredo Di Stefano notamment, avant d'aller en chercher un dernier en 1966.Une étoile de plus illuminera le ciel ce soir.