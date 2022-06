Légende du club, Jennifer Hermoso quitte le Barça

CB

Un an après Messi, le Barça perd son autre numéro 10 légendaire.En fin de contrat, Jennifer Hermoso quitte la maison. À 32 ans, et après près de 150 matchs disputés avec le Barça entre 2013 et 2017, et depuis 2019, la buteuse va découvrir de nouveaux horizons. Hermoso, plus de 130 buts avec Barcelone, va s'engager au Mexique, du côté de Pachuca.L'internationale espagnole (90 sélections, 43 buts), championne d'Europe avec le Barça en 2021, est d’ores et déjà forfait pour l'Euro en Angleterre (du 6 au 31 juillet) en raison d'une entorse du ligament latéral interne du genou droit.Pas sûr qu'elle rameute là-bas 95 000 personnes dans un même stade