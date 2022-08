Lees-Melou, la bonne pêche du Stade brestois

Quoi de mieux pour être rapidement adopté par ses supporters que de claquer une magnifique reprise de volée pour son premier match à domicile ? C’est exactement ce qui est arrivé à Pierre Lees-Melou dimanche dernier face à l’Olympique de Marseille. Au-delà de sa capacité à marquer de beaux buts, qu’est-ce que l’ancien joueur de Dijon, Nice et Norwich peut apporter à Brest ?

Sa frappe limpide à la 61minute de jeu face à Marseille a fait se lever tout Francis Le-Blé, stade où il jouait avec les couleurs brestoises pour la première fois en match officiel, et lui a valu de faire la Une de L'Équipe le lendemain . Il y a pire comme débuts. Pierre Lees-Melou, recruté fin juillet pour 2,3 millions d’euros, a tout de l’énième bon coup réalisé par Grégory Lorenzi, le directeur sportif du club breton. Après une expérience anglaise à Norwich compliquée, qui s’est soldée par la relégation des, l'opportunité de récupérer le natif de Langon était trop belle pour le board breton.Loin d’être surpris par ce choix, Olivier Dall’Oglio, son ancien entraîneur à Dijon, n’a que des bons souvenirs de PLM :Un avis élogieux partagé par un de ses anciens partenaires au milieu de terrain au DFCO, Florent Balmont :Devenu professionnel sur le tard, l’ancien responsable périscolaire en école primaire est loin d’avoir un parcours linéaire. Viré du centre de formation des Girondins de Bordeaux à 17 ans, certains paliers ont été durs à franchir pour lui, même après avoir passé le cap du monde professionnel., se remémore l’actuel entraîneur de Montpellier.Après avoir évolué en Ligue 1 à Dijon et à Nice, celui qui se considère encore comme(d'ailleurs parrain du Vrai Foot Day 2021 ) a débarqué cet été dans le Finistère avec la mission de solidifier l’entrejeu brestois. Il est capable d’évoluer en tant que milieu défensif et offensif, relayeur, et même ailier. Une polyvalence forcément bienvenue pour Michel Der Zakarian, qui l’a déjà associé à Haris Belkebla dans un milieu à deux ainsi que Hugo Magnetti dans un 4-3-3 lors des deux premiers matchs de la saison., confie PLM.Un côté métronome qui n’est pas la seule raison de son arrivée. Sa simplicité et sa joie de vivre communicative ont joué, mais l'entraîneur du SB29 compte surtout sur l’homme aux 153 matchs de Ligue 1 pour apporter tout son vécu au groupe. Un statut de cadre à 29 ans qu’il compte assumer., souffle-t-il.Si ces premiers pas sur et en dehors des terrains avec le Stade brestois sont idylliques, Pierre Lees-Melou devra répéter ce type de performances de haut niveau tout au long de la saison et s’améliorer dans certains secteurs de jeu pour élargir encore sa palette technique, déjà assez complète :, relève Dall’Oglio.Pour celui que l'on surnommaitquand il était joueur, c’est à la finition qu’il peut encore passer un cap :En étant malin sur le mercato, avec notamment les arrivées de Mathias Pereira Lage, Achraf Dari et Karamoko Dembélé et en conservant les joueurs performants de la saison dernière comme Franck Honorat, Youcef Belaïli ou Marco Bizot, le Stade brestois affiche un visage ambitieux à l'aube de cette nouvelle saison. Le recrutement de Lees-Melou en est l'exemple et incarne la volonté du club breton de ne plus simplement être perçu comme une petite équipe, mais bien comme une formation joueuse capable de se maintenir avant de viser plus haut au classement. Un changement de mentalité qui passe d'abord par une victoire ce dimanche face à Angers pour lancer sa saison.