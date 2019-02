Leeds reste dans la course à la montée

Leeds 2-1 Bolton

Leeds (4-1-4-1) : Casilla - Alioski, Cooper, Jansson, Ayling - Philips - Hernandez, Klich, Roberts (Dallas, 81e), Harrison - Bamford. Entraîneur : Marcelo Bielsa.



Bolton (4-4-2) : Matthews - Connolly, Beevers, Wheater, Olkowski - Noone (Buckley, 82e), Williams, Lowe, O'Neil - Donaldson (Ameobi, 74e), Magennis. Entraîneur : Phil Parkinson.

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Au terme de 90 minutes remplies d’intensité, Marcelo Bielsa peut avoir le sourire. Son Leeds l’emporte aux forceps contre un solide Bolton et reste dans le sillage de Norwich , également vainqueur ce samedi et qui reste leader avec deux unités d’avance.Leeds lance les hostilités dès le premier quart d’heure : Tyler Roberts file au but et se fait découper dans la surface. Le penalty est indéniable, Patrick Bamford se charge de le frapper en force. Remi Matthews est pris à contrepied et le jeune attaquant inscrit son troisième pion de la saison. Mais il ne faut pas longtemps à Bolton pour réagir. Peu avant la demi-heure de jeu, un corner des visiteurs se transforme en cafouillage dans la surface. Les hommes de Phil Parkinson doivent s’y prendre à plusieurs reprises avant que Beevers ne fusillent Castilla à bout portant.S’ensuit une grosse demi-heure relativement frustrante, pendant laquelle Leeds monte en puissance et multiplie les occasions franches, mais sans jamais parvenir à les concrétiser. Il faut attendre un éclair de génie signé Egzijan Alioski pour que la situation se débloque. Esseulé, le Macédonien du Nord fait un appel à l’entrée de la surface avant de balancer un lob qui fracasse la transversale avant de tromper à nouveau le pauvre Matthews, complètement pris de court. Les esprits s’échauffent quand le héros du jour se fait sévèrement charger contre la bande dans la foulée. On échappe de peu à la bagarre générale, mais l’entraîneur de Bolton est finalement renvoyé en tribune… d’où il assistera à la défaite de ses joueurs qui restent englués à l’avant-dernière place du classement.