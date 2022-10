Leeds enfonce Liverpool à Anfield

Liverpool (4-4-2) : Alisson - Alexander-Arnold (Milner, 79e), Gómez, Van Dijk, Robertson - Fabinho (Henderson, 61e), Thiago, Elliott (Jones, 60e), Firmino - Salah, Núñez. Entraîneur : Jürgen Klopp.



Leeds (4-2-3-1) : Meslier - Kristensen, Struijk, Koch, Cooper - Roca, Adams - Harrison (Gnonto, 73e), Aaronson, Summerville - Rodrigo (Bamford, 52e). Entraîneur : Jesse Marsch.

À Anfield, les soirées d'samedi soir, quelquefois ça déçoit.Une semaine après sa défaite chez la lanterne rouge Nottingham Forest , Liverpool a encore mordu la poussière contre un relégable, en l'occurrence Leeds (1-2). Les locaux ont démarré de la pire manière possible, la glissade d'Alisson offrant le but tout entier à Rodrigo. Un avantage de courte durée puisque Mohamed Salah a égalisé sur un centre d'Andy Robertson. Lesont encore eu très chaud lorsque Brenden Aaronson a devancé Trent Alexander-Arnold et envoyé sa reprise sur la barre (20), puis que Jack Harrison a buté sur Alisson (21).Les hommes de Jürgen Klopp ont repris du poil de la bête, et il a fallu toute la vigilance d'Illan Meslier pour contrecarrer les plans de Darwin Núñez (32, 67, 78). Le Français s'est aussi opposé à Robertson (61), Salah (86) et Firmino (88). Pas pour rien : Crysencio Summerville a sanctionné la passivité de la défense rouge pour offrir la victoire aux. Leeds sort donc de la zone rouge, et Liverpool cède encore du terrain par rapport au top 4.Halloween est arrivé en avance dans le Merseyside, et ça fait sacrément peur...