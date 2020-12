Leeds domine Burnley dans la souffrance

Leeds (4-1-4-1) : Meslier - Dallas, Ayling, Struijk, Alioski - Philips - Raphinha (Poveda, 70e) Klich (Schakleton, 66e), Rodrigo (Hernández, 59e), Harrison - Bamford. Entraîneur : Marcelo Bielsa.



Burnley (4-4-2) : Pope - Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor - Benson (Stephen, 74e), Brownhill, Westwood, Pieters (Rodríguez, 74e) - Wood, Barnes. Entraîneur : Sean Dyche.

Après la claque, un léger sursaut.Une semaine après la gifle reçue sur la pelouse de Manchester United (6-2), Leeds a fermé les vannes pour s’imposer, sans vraiment briller, contre Burnley (1-0). Un succès décroché grâce à un pion signé Bamford en tout début de rencontre. Irrégulièrement fauché dans la surface par Pope, le meilleur artilleur desa sauté sur cette opportunité, transformant son penalty en puissance et inscrivant son dixième but cette saison. Plus forts dans les duels et avec plus de maîtrise que leurs adversaires dans le premier acte, les ouailles de Bielsa ont ensuite eu les occasions pour enfoncer Burnley, notamment grâce à l’altruisme de Raphinha, qui aurait sans doute été passeur décisif si Harrison n’avait pas vu sa tentative contrée par son pote Bamford.Dominé en première période, Burnley peut quand même tirer la tronche, l'arbitre ayant étrangement décidé de refuser l'égalisation de Barnes pour une faute (imaginaire ?) sur Meslier, coupable d'une mauvaise sortie (18). Un soulagement pour les locaux, qui auront longtemps souffert après la pause, la faute à une incapacité à sortir proprement le ballon, qui passe cette fois plus de temps dans les pieds des gars de Dyche. Si Bielsa lance rapidement de nouvelles cartouches (Hernández, Schakleton et Poveda), il peut surtout remercier Meslier, impeccable devant Brownhill ou Barnes. Les entrants, eux, aident Leeds à mettre plus de vitesse dans les contres, même si Hernández décide de foncer seul sur un cinq contre trois, claquant un tir enroulé bien repoussé par Pope. Leeds aura finalement dû puiser dans ses réserves pour tenir une victoire précieuse face à une équipe de Burnley qui était invaincue depuis quatre rencontres.Quel confort, le ventre mou.