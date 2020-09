Leeds braque Sheffield

31

Sheffield United (3-5-2) : Ramsdale - Robinson, Ampadu, Basham - Stevens, Osborne, Berge, Lundstram (Norwood, 64e), Baldock - Burke (Sharp, 74e), McGoldrick (McBurnie, 74e). Entraîneur : Chris Wilder.



Leeds United (4-1-4-1) : Meslier - Dallas, Cooper, Koch, Ayling - Philipps - Harrison, Kilch, Roberts (R.Moreno, 46e (Alioski, 90e)), H.Costa (Poveda, 66e) - Bamford. Entraîneur : Marcelo Bielsa.

Ce derby du Yorkshire a pris un coup de froid à Bramall Lane, et le vent glacé s'appelle Patrick Bamford.Confronté à une équipe de Sheffield qui ne connaît toujours pas la sensation d'inscrire un but dans cette saison de Premier League 2020-2021, Leeds United avait à cœur de ramener un premier résultat positif en déplacement. La mission n'est pas de tout repos pour Ilan Meslier, puisque le portier desréalise une parade phénoménale sur une frappe à bout portant de John Lundstram (29). En guise de réaction, les hommes de Marcelo Bielsa réagissent sur une frappe de Stuart Dallas qui oblige Aaron Ramsdale à repousser la tentative des deux mains en corner (38). Mais Sheffield reste l'équipe la plus dangereuse, et Meslier garde la main ferme sur une puissante frappe de George Baldock au premier poteau (40).Boostés par l'entrée en jeu de Rodrigo Moreno, Leeds parvient à solliciter Ramsdale une nouvelle fois sur une tentative d'Hélder Costa (47). Mais malgré cette entame plus emballante, l'intensité dans les duels ne suffit pas à créer des occasions de but. Seule une frappe lointaine de Dallas remet Ramsdale à l'exercice (86) puis Billy Sharpe rend la pareille à Ilan Meslier dans la minute suivante (87). Mais dans la minute suivante, Jack Harrison envoie un centre millimétré sur la tête de Bamford qui pique le ballon dans les buts de Ramsdale (88, 0-1). Ce troisième but en trois matchs du buteur anglais offre à Leeds un nouveau succès.Leeds enchaîne une deuxième victoire consécutive en championnat, et Sheffield court toujours après son premier but.