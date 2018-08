Leeds accroche Swansea au forceps

[? RÉSUMÉ VIDÉO] ?? #Championship⚽ Le Leeds de Bielsa leader du championnat !? Egalité 2-2 contre Swansea, la série d'invincibilité se poursuit !https://t.co/gTSZsIUtaA — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 21 août 2018

Swansea (5-3-2) : Mulder - Olsson (Asoro, 83e), Rodon, Van Der Hoorn, Naughton, Roberts - Celina, Fer (Carroll, 73e), Fulton - McBurnie, McKay (Montero, 64e) Entraîneur : Graham Potter.



Leeds (4-3-3) : Peacock-Farrell - Douglas, Shackleton, Berardi, Ayling - Saiz, Phillips (Baker, 28e) , Klich - Alioski (Harrison, 45e), Roofe (Bamford, 64e), Hernandez Entraîneur : Marcelo Bielsa.

Quelques embrouilles, des choix tactiques et on y est : après quatre journées de Championship, Leeds United est toujours invaincu et est allé chercher, mardi soir, un point précieux du côté de Swansea (2-2), également intouchable cette saison (2 victoires, 2 nuls) et troisième du championnat.Lors de ce choc de la quatrième journée, leset lesse sont frités comme prévu, notamment lors d'une première période délicieuse dans l'impact et dans les intentions. Logiquement, Swansea a allumé la première mèche du soir grâce à un Oliver McBurnie au four et au moulin tout au long de la rencontre (1-0, 22) et également auteur du deuxième but des siens (2-1, 50), de la tête, juste après la pause.Bousculé, Marcelo Bielsa a rapidement décidé de faire sortir Kalvin Phillips (28), homme de base de son système averti au bout de treize minutes, mais aussi son ailier droit, Ezgjan Alioski, remplacé dès la mi-temps pour relancer un Leeds dépassé, mais toujours à hauteur à la pause grâce à l'égalisation de Kemar Roofe (1-1, 40). Résultat : si Swansea a profité des trous laissés dans les couloirs par les, Pablo Hernández a réussi à venir accrocher un point précieux à la guirlande de Bielsa (2-2, 79), dont le Leeds reste leader de Championship à la différence de buts devant Middlesbrough, facile vainqueur de Sheffield United (3-0) mardi soir.