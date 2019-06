Lecomte est la priorité de Monaco au poste de gardien

VLA

Lecomte dans la Principauté ?Après une saison catastrophique, les difficultés de Subasić (34 ans) et Benaglio (35 ans) et 57 buts encaissés en Ligue 1, l'AS Monaco est en quête d'un gardien et aurait jeté son dévolu sur Benjamin Lecomte, le portier de Montpellier.D'après, Jardim aurait fait de ce poste une priorité et ciblerait un gardien d'expérience pour retrouver la Ligue des champions le plus rapidement possible. Longtemps intéressée par Mike Maignan, auteur d'une excellente saison et dont la valeur a beaucoup augmenté, l'ASM s'apprêterait à formuler une offre de huit millions d'euros au MHSC pour faire venir Lecomte, séduit par le projet monégasque. Le club de la Principauté cherche à boucler le dossier rapidement, d'autant plus que Rennes a sondé Montpellier pour pallier un possible départ de Koubek vers Porto. Le quotidien français précise aussi que la transaction pourrait également inclure Ruben Aguilar, lui aussi ciblé par Jardim.Lecomte de Monte-Carlo.