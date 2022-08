Lecce s'accroche aux basques du Napoli

Napoli (4-2-3-1) : Meret - Di Lorenzo, Ostigard, Minjae, Olivera - Anguissa (Simeone, 85e), Ndombele (Lobotka, 46e) - Politano, Raspadori (Zieliński, 46e), Elmas (Kvaratskhelia, 56e) - Osimhen. Entraîneur : Luciano Spalletti.



Lecce (4-3-3) : Falcone - Gendrey, Tuia, Baschirotto, Pezzella - Hjulmand, Helgason (González, 46e), Askildsen (Blin, 62e) - Banda (Listkowski, 75e), Colombo (Ceesay, 70e), Di Francesco (Strefezza, 62e). Entraîneur : Marco Baroni.

Pour sa première sur le banc de Lecce, Samuel Umtiti n'en demandait pas tant.Déjà tenus en échec ce dimanche sur la pelouse de la Fiorentina (0-0), les Napolitains ont été accrochés par le promu Lecce alors qu'ils ont ouvert le score et dominé l'essentiel de cette rencontre (1-1).Avec six changements par rapport au onze de départ habituel, le Napoli a mis du temps avant d'inquiéter les coéquipiers de Valentin Gendrey. Il a fallu attendre une belle banderille de Matteo Politano, claquée par Wladimiro (20). Mais Lecce ne se laisse pas faire, et à la suite d'un contact entre Tanguy Ndombele et Frederico Di Francesco, Lorenzo Colombo pense transformer son penalty. Celui-ci est finalement retiré, Meret l'arrête, et dans la foulée, lesouvrent le score grâce à Eljif Elmas. Une joie de courte durée pour la bande à Spalletti, car moins de cinq minutes plus tard, Colombo a décidé d'égaliser via un splendide pétard du gaucheAu retour des vestiaires, Naples revient plus compact et conquérant. Sauf que ni Elmas, ni Piotr Zieliński ou Victor Osimhen ne parviennent à faire exulter de nouveau le chaudron du Diego Maradona. Même l'entrée en fin de rencontre de Khvicha Kvaratskhelia n'y changera rien, et voilà le Napoli qui laisse échapper deux précieux points.