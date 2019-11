Lecce accroche Cagliari

AC

Cagliari peut s'en vouloir. Disputée ce lundi après-midi à 15h , la rencontre entre le promu Lecce et Cagliari a tenu toutes ses promesses au stade Via del Mare (2-2).Sur une incroyable série d'invincibilité, qui dure depuis début septembre, ce sont logiquement les Sardes qui ouvrent le score grâce à leur meilleur buteur, João Pedro Galvão (30). Sûrs de leur force, les hommes de Rolando Maran vont même réussir à doubler la mise à l'heure de jeu grâce à Radja Nainggolan, qui sanctionne un mauvais renvoi plein axe de la défense locale (67).Lespensent alors se diriger tranquillement vers le succès, mais Fabrizio Cacciatore concède un penalty et est expulsé à dix minutes du terme. Gianluca Lapadula transforme (83), puis en vient aux mains avec Robin Olsen dans la foulée. Les deux hommes sont expulsés, Cagliari est à neuf et va craquer dans le temps additionnel. Trouvé dans la surface, Marco Calderoni bat Rafael et offre un précieux point à la formation de Fabio Liverani (90+1). Conséquence : Cagliari reste ancré à sa quatrième place, et laisse la Lazio seule sur la troisième marche du podium.