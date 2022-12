League Cup : Manchester United s'impose tranquillement

Manchester United (4-3-3) : Dúbravka - Malacia (Williams, 90e), Lindelöf, McTominay, Wan-Bissaka (Elanga, 71e) - Eriksen, Casemiro, Fernandes - Martial (Shaw, 71e), Rashford (Fred, 85e), Garnacho (Antony, 58e). Entraîneur : Ten Hag.



Burnley (4-2-3-1) : Peacock-Farrell - Roberts, Harwood-Bellis, Beyer, Maatsen (Taylor, 90e) - Cullen, Cork (Egan-Riley, 90e) - Brownhill (Bastien, 90e), Gudmundsson, Benson (Churlinov, 64e) - Barnes (Twine, 83e). Entraîneur : Kompany.

Pas d'exploit, pour Vincent Kompany.L'ancienne légende de Manchester City et entraîneur actuel de Burnley a vu son équipe se faire sortir en huitièmes de finale de League Cup par Manchester United, son ex-rival. La faute à la supériorité de l'adversaire, et un but encaissé dans chaque mi-temps : Eriksen a ouvert le score à la demi-heure de jeu sur une belle action collective impliquant Fernandes et Wan-Bissaka, puis Rashford a signé le break d'un exploit personnel à la 57minute.Pourtant, l'outsider ne s'est pas laissé faire et a eu des occasions. Notamment par Barnes, Churlinov ou encore Benson. Mais si ce dernier a donné du taf à Dúbravka, ses partenaires n'ont pas réussi à trouver la cible et les visiteurs n'ont ainsi cadré cadré qu'une seule frappe. De son côté, Casemiro a failli marqué contre son camp alors que Peacock-Farrell a sorti un superbe arrêt sur une tentative de Martial.Et si la Coupe de la Ligue anglaise était la meilleure chance de gagner un titre, pour les