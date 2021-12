Le Zénith et le Dinamo Moscou se quittent bons amis

Dinamo Moscou (4-3-3) : Shunin - Varela, Balbuena, Ordets, Skopintsev (Parshivlyuk, 90e+3) - Zakharyan, Moro, Fomin - Makarov, Tyukavin (Sly, 84e), Grulev. Entraîneur : Sandro Schwarz.



Zénith (4-2-3-1) : Kerzhakov - V. Karavaev, Lovren, Chistyakov, Douglas Santos - Kuzyaev (Sutormin, 87e), Barrios - Malcom (Erokhin, 46e), Claudinho (Kuznetsov, 90e+4), Wendel (Ozdoev, 46e) - Mostovoy (Krugovoy, 87e). Entraîneur : Sergei Semak.

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À ceux qui en doutaient, le Zénith a bien un rival.Trop sûrs de leur force, les hommes de Semak ont partagé les points face à leur dauphin du Dinamo Moscou à la VTB Arena (1-1), dans le choc au sommet de Premier-Liga.Sans Sardar Azmoun et Artem Dzyuba, l'intrépide Claudinho se devait de porter seul l'attaque du Zénith. Après avoir vendangé un penalty (11), l'ancien de Bragantino s'est arraché pour conclure une action collective huilée au millimètre : décalé par Malcom, Mostovoy a temporisé sur le côté droit pour mieux sentir l'appel de Karavaev dans son dos. Le centre rasant du latéral trouve Claudinho, faufilé entre le portier Shunin et son défenseur Varela ().Avec le pied sur le ballon (65% de possession en première période), le leader du championnat russe pense enchaîner sur la scène interne, après son excellente partition contre Chelsea, pour s'assurer les barrages de Ligue Europa . En face, la très jeune attaque moscovite obtient enfin sa première réelle situation après la pause, mais la tête décroisée de Tyukavin n'est ni assez placée ni assez puissante (48). L'alerte se matérialise à l'entame du dernier quart d'heure : sur une galette de Varela, Skopintsev apparaît au second poteau et fait trembler les filets de Kerzhakov (), sans doute glacé sur sa ligne par les -7 degrés de la capitale bicéphale. Survoltés, les locaux poussent mais Grulev, Fomin, Sly en pivot et Ordets du crâne ne font qu'effleurer le but de la libération.Même si un petit trou semble fait avec le CSKA Moscou, troisième larron, le Zénith ne compte toujours que deux unités d'avance sur le Dinamo Moscou après 18 journées.