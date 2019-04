Le Zénith accroché par le Lokomotiv

Lokomotiv (4-3-3) : Guilherme - Ignatiev, Kvirkvelia, Ćorluka (c), Rybus (Höwedes, 84e) - Kvaratskhelia (Manuel Fernandes, 46e), Krychowiak, Barinov, Ignatev - An. Miranchuk, Eder (F. Smolov, 69e), Al. Miranchuk. Entraîneur : Iouri Siomine.



Zénith (4-4-2) : Louniov - Smolnikov (Anioukov, 46e), Ivanović (c), Rakitskiy, Zhirkov - Rigoni (Mak, 79e), Ozdoïev, W. Barrios, Driussi (Hernani, 89e) - A. Dziouba, Azmoun. Entraîneur : Sergueï Semak.

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Nouveau coup d'arrêt pour les Zénithiens.Ce dimanche à l'Est, le Zénith, leader du championnat russe, se déplaçait sur la pelouse du Lokomotiv, champion en titre et quatrième. Et trois semaines après leur nul dans l'enceinte du Spartak Artem Dzyuba et ses coéquipiers n'ont pu faire mieux face à Éder, Grzegorz Krychowiak et consorts. Le dauphin Krasnodar , victorieux du Krylia Sovetov (1-0), revient à quatre points du trône à 8 journées du terme.Après une première période sans saveur à zéro tir cadré, Yaroslav Rakitskiy a ouvert la marque d'un joli coup de patte sur coup franc (54). Mais les locaux n'ont pas tardé à revenir sur une tentative heureuse de Vladislav Ignatiev détournée dans ses propres filets par Sebastián Driussi (61).Et on s'est quitté là-dessus à la RZD Arena.