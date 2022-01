Le West Ham de Lanzini cruel contre Crystal Palace

52% - 52% of Manuel Lanzini’s 25 goals in the Premier League have been scored in London derbies, the highest such ratio by any player with 20+ goals in the competition’s history (13 of 25). Occasion. — OptaJoe (@OptaJoe) January 1, 2022

4 - Michael Olise has been directly involved in four Premier League goals this season as a substitute (1 goal, 3 assists), the most of any player. Option. — OptaJoe (@OptaJoe) January 1, 2022

Palace (4-3-3) : Guaita - Ward, Andersen, Guehi, Mitchell - Schlupp, Milivojević (Mateta, 60e), Hughes (Riedewald, 75e) - Ayew, Benteke (Olise, 68e), Édouard. Entraîneur : Patrick Vieira.



West Ham (4-2-3-1) : Fabiański - Coufal, Dawson, Diop, Johnson (Masuaku, 46e) - Rice, Souček - Bowen, Lanzini (Noble, 89e), Benrahma (Vlašić, 71e) - Antonio. Entraîneur : David Moyes.

EaglesHammersEn serrant les dents.Dominé par le onzième du championnat (22 frappes et 63% de possession pour Crystal Palace), mais diaboliquement réaliste en première période, West Ham enchaîne un deuxième succès de rang ce samedi (avec un bijou et un doublé de Manuel Lanzini) et reprend provisoirement la cinquième place de Premier League. La remontée desn'aura pas eu lieu.Après un poteau dès la première minute pour le bouillant Jordan Ayew et de l'autre côté une impressionnante double parade de Vicente Guaita devant Michail Antonio puis Saïd Benrahma (13), ce sont bien les visiteurs - plus tranchants - qui ont lancé les débats grâce à la même paire avec Antonio à la retombée d'une galette de Benrahma. Dans la foulée, le délicieux Manuel Lanzini a claqué un tour de magie pour mystifier Joachim Andersen et allumer le pauvre Guaita sous la barreAprès la demi-heure de jeu, la chance a continué de fuir lesquand Odsonne Édouard a fracassé la barre sur un bon décalage d'Ayew (32) puis buté sur Łukasz Fabiański (33). Palace a continué de pousser et à quelques minutes de la pause, c'est Christian Benteke qui a allumé un pétard dans les gants du Polonais (42). Mais alors que l'on tendait vers une réduction du score, Luka Milivojević a commis une faute de main dans sa surface et West Ham est rentré aux vestiaires avec trois pions d'avance, Lanzini s'offrant en même temps un doubléÀ la reprise, Édouard n'a pas réussi à rabattre un centre d'Ayew (55). La deuxième période a vu les locaux mettre toutes leurs forces dans la bataille et être récompensés en fin de match avec Édouard qui s'est bien jeté sur un centre de l'entrant Michael Olise, puis un coup franc vicieux d'Olise a fait mouche. De quoi s'offrir des frissons dans les derniers instants, avec un geste superbe de Jean-Philippe Mateta passé tout proche d'un but d'anthologie (94), mais pas de point du nul.Deux enseignements, côté Palace : n'enterrez pas Jordan Ayew, et retenez le nom de Michael Olise.