Le Werder retarde l'échéance, Gladbach en C1

Alors que la relégation lui pendait au nez, le Werder Brême a arraché la place de barragiste. Le Fortuna est lui relégué. Face à Wolfsburg (0-4), le Bayern a égalé son record de buts marqués en une saison de championnat (cent). Pas la même chanson du côté de Dortmund, corrigé à domicile par Hoffenheim et un quadruplé d'Andrej Kramarić (0-4). Enfin, dans la lutte à la C1, le Borussia Mönchengladbach a assuré sa qualification en se débarrassant du Hertha Berlin (2-1), tandis que le Bayer Leverkusen, facile vainqueur de Mayence (1-0), devra se contenter de la C3.

[⚽ VIDÉO BUT] ???‍? Kramarić tire un penalty à l'aveugle !? Le Croate tourne la tête au moment de frapper et inscrit son 4e but face au BvB !!? Le respect n'existe plus à Dortmund !https://t.co/4FriKvR1l5 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 27, 2020

Un miracle. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce qu'a vécu le Werder Brême, promis à une relégation certaine et à l'agonie avant cette ultime journée . Mais lesont donc attendu le tout dernier moment pour se réveiller. En collant trois pions à Cologne dès la demi-heure de jeu, puis trois autres après la pause (6-1 finalement), les troupes de Florian Kohfeldt avaient fait leur part du travail. Ne restait plus qu'à espérer un faux pas de Düsseldorf sur la pelouse de l'Union Berlin, déjà assuré du maintien. Lespourront dire un immense merci au promu, qui a joué le jeu, et notamment à Christian Gentner, qui a d'abord sauvé sur sa ligne une tentative des visiteurs en début de partie, avant de les enterrer en signant le deuxième but des Berlinois (3-0). Bon, le Werder n'est pas tiré d'affaire pour autant puisqu'il termine barragiste et devra jouer (une nouvelle fois) sa survie lors d'une confrontation à la vie, à la mort contre le troisième de 2. Bundesliga (Heidenheim ou Hambourg), mais lesont au moins repoussé leur possible descente aux enfers. Tout le contraire de Düsseldorf, qui fait donc office de dindon de la farce.En haut de tableau, aucune pression pour le Bayern et le Borussia Dortmund, déjà assurés dupour le premier et d'une énième place de dauphin pour le second. Mais même sans enjeu, ce Bayern version Hansi Flick est beaucoup trop au-dessus du lot. Et tant pis pour Wolfsbourg. Qualifiés pour la phase de groupes de la C3 au coup d'envoi, les Loups ne l'étaient déjà plus quatre minutes plus tard, quand Kingsley Coman a profité de la 21passe décisive en championnat de Thomas Müller (record de l'histoire de la BuLi). Un bijou du jeune joaillier français Mickaël Cuisance , un penalty de Robert Lewandowski (34but de la saison) et une mine de Müller plus tard, il n'en fallait pas plus pour envoyer le VfL en barrages d'accession à la C3. Tout bénef pour Hoffenheim, qui n'en demandait pas tant et récupère la sixième place des Loups, à la faveur de son énorme coup réalisé sur la pelouse de Dortmund. Auteur d'un bluffant quadruplé, Andrej Kramarić a encore démontré qu'il méritait un club plus huppé.Le Borussia Mönchengladbach, lui aussi, était en mission. Son objectif : protéger sa quatrième place synonyme de C1, convoitée par le Bayer Leverkusen. Sérieux, lesont fait ce qu'il fallait en disposant facilement du Hertha Berlin (2-1). Et tant mieux parce que Leverkusen avait également fait le boulot de son côté, en châtiant Mayence (1-0). Quant à Timo Werner, il a effectué des adieux réussis à son RB Leipzig – qui conserve sa place sur le podium – en signant un doublé à Augsbourg (2-1). Enfin, chez les formations en roue libre, le Fribourg d'un Jonathan Schmid buteur a mis fin à la longue agonie de Schalke 04 (4-0), tandis que l'Eintracht Francfort et la lanterne rouge Paderborn se sont quittés sans amertume (3-2). Voilà le clip de fin d'une Bundesliga bien étrange, coronavirus oblige.