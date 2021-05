Le Werder relégué, l'Union en Europe, record pour Lewandowski

Pour la dernière journée de Bundesliga, le Werder a sombré et accompagnera Schalke 04 à l'échelon inférieur. Barragiste, Cologne a encore une chance de se maintenir tandis que l'Arminia peut enfin souffler. De son côté, Robert Lewandowski est finalement parvenu à détrôner le mythique Gerd Müller. Enfin, à l'inverse de l'Union Berlin, le Borussia Mönchengladbach ne verra pas l'Europe la saison prochaine malgré sa victoire.

Après dix minutes de photos et d’applaudissements pour célébrer les joueurs et les membres du staff sur le départ, le Bayern a poursuivi la fête sur le terrain. Après une offrande de Gouweleeuw poussant le ballon dans ses filets, Gnabry, Kimmich et Coman ont lancé le Bayern. S’il n’a pas planté comme le gardien de Liverpool le week-end dernier, Neuer s'est lui aussi mis en valeur en arrêtant un penalty de Caligiuri. Le clou du spectacle : le 41pion de Lewandowski, qui dépasse Gerd Müller et détient désormais le record de buts inscrit sur une même saison de de Bundesliga. Ça fait beaucoup d'émotions, à l'Allianz Arena.Un coup de patte dans les derniers instants, et c'est la délivrance pour Cologne. Grâce à la défaite du Werder, lesaccrochent ainsi les barrages et peuvent espérer un inattendu maintien.À Brême, c'est en revanche la douche froide. Barragiste avant le coup d'envoi, le Werder a coulé face à Gladbach qui envoie directement lesen Bundesliga 2. Malgré ce succès, les coéquipiers de Marcus Thuram ne verront pas l'Europe la saison prochaine.Jusqu’au bout, André Silva aura brillé. Véritable révélation de cette saison 2020-2021, le Portugais a inscrit son 28pion sur penalty et devient ainsi le meilleur buteur du club au cours d’une seule saison. Grâce à ce but et celui de Touré, l’Eintracht finit sur une bonne note alors que Fribourg est trop court pour accrocher la Conference League.En très grand danger, l'Arminia a fait le job sur la pelouse de Stuttgart. Le promu sera de nouveau de la partie en Bundesliga, la saison prochaine.Le BVB a déroulé sur sa pelouse, avant les vacances. Un doublé d’Haaland et un coup franc direct de Reus ont sécurisé la troisième place du BVB pendant que Bürki a laissé Lars Bender inscrire le dernier but de sa carrière sur penalty, lui qui a fait ses adieux tout comme son jumeau Sven.Devant 2000 fans, l'Union a renversé Leipzig sur sa pelouse et s'offre un billet pour l'Europe, deux ans après sa première saison en Bundesliga. Les Berlinois représenteront l'Allemagne la saison prochaine lors des barrages de la Conference League.Il y a eu beaucoup de buts en Bavière et à Brême, mais aussi en Basse-Saxe. Wolfsbourg, qui voulait monter sur le podium pour la troisième fois de son histoire, s’est fait piéger par Mayence. Les Loups restent donc à la quatrième place pendant que Mayence grimpe sur la douzième marche, après cette dernière partie de feu.Pour les adieux de Sami Khedira, le Hertha est tombé pour la première fois depuis deux mois sur la pelouse d'Hoffenheim. Triste fin.