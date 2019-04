Le Werder et le Bayern complètent le dernier carré de Pokal

JD

À la lutte avec trois autres concurrents pour le sixième et dernier ticket européen, le Werder Brême avait l’occasion de continuer de croire à un chemin plus rapide pour retrouver la scène continentale. Et les hommes de Florian Kohfeldt ne se sont pas laissés piéger par Schalke, toujours aussi mal en point en championnat. Après une première mi-temps plutôt équilibrée, Rashica tente sa chance à l’extérieur de la surface, et son instinct se révèle payant, puisque sa frappe enroulée finit dans la lucarne opposée. Quelques minutes plus tard, Klaasen fait le break en remportant son duel face à Nubel à la faveur d’une petite frappe croisée. Le Werder rejoint donc le Bayern , Hambourg et Leipzig dans le dernier carré. Quant aux, ils n’ont pas su saisir leur dernière chance de sauver une saison déjà bien pourrie.Fou, ça se diten allemand. Et c’est le mot qui résume ce quart de finale disputé entre le Bayern et Heidenheim, pensionnaire de 2. Bundesliga. Au terme de 90 minutes, neuf buts et un carton rouge récolté par Süle après le premier quart d’heure, leaccède au dernier carré dans la douleur. Goretzka ouvre logiquement le score de la tête, mais Robert Glatzel lui répond de la même manière et c’est un Bayern à dix qui se retrouve mené à la mi-temps, puisque Schnatterer trouve une nouvelle fois la faille avant le retour au vestiaire. La suite ressemble à une partie de ping-pong. Müller égalise, Gnabry redonne l’avantage aux Bavarois avant que Lewandowski ne fasse le break. Mais l’inépuisable Glatzel trouve les ressources nécessaires pour réduire la marque du droit avant d’égaliser sur penalty. Et c’est justement un penalty qui décide de l’issue de la rencontre : à quelques minutes du terme, Lewandowski ne tremble pas face à Müller et offre une nouvelle demi-finale de Pokal à son Bayern qui peut aborder en confiance sonde samedi face à Dortmund