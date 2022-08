Le Viktoria Plzeň frustre Qarabağ

Qarabağ (4-2-3-1) : Magomedaliev - Vešović, Mustafazada, Huseynov, Bayramov - Qarayev, Janković (R. Almeida, 73e) - Sheydaev (Ozobić, 61e), Kady, Zoubir - Wadji (Owusu, 73e). Entraîneur : Gurban Gurbanov.



Viktoria Plzeň (3-5-2) : Staněk - Hejda, Pernica, Jemelka - Kopic (Holík, 90e+1), Sýkora (Jirka, 72e), Bucha, Kalvach, Havel - Chorý (Kliment, 71e), Mosquera (Pilař, 58e). Entraîneur : Michal Bílek.

AL

Une entame chaude et puis... les pompiers tchèques.Sous pression, notamment dans le premier quart d'heure, le Viktoria Plzeň a contenu les ardeurs deslors de son barrage aller de Ligue des champions. Si Lukáš Hejda force un dégagement en catastrophe de Marko Janković (3), c'est surtout le portier du Viktoria, Jindřich Staněk, qui sera sollicité durant la rencontre. Kady et Ramil Sheydaev en font tôt l'expérience (7) : le bûcheron est impeccable sur sa ligne, et au sol. Abdellah Zoubir manque ensuite de pousser un centre de Sheydaev au fond des filets (15). Il fallait avoir de plus grands pieds...Le très mobile Ibrahima Wadji se heurte lui aussi au dernier rempart de Plzeň (28), avant que Kady ne fasse frémir le stade Tofiq Bəhramov avec une frappe fuyante (47). L'inventivité, la possession et le punch sont du côté des Azerbaïdjanais, les Tchèques étant surtout disciplinés tactiquement, rugueux, et patients dans leur moitié de terrain. Qui plus est, Staněk est toujours bien placé, et Qarabağ ne parvient pas à faire sauter le verrou, la faute à une finition un peu tendre. Filip Ozobić aurait pu tout régler, mais là encore, Staněk est à la parade sur une puissante ganache du Croate (83).Qarabağ devra mettre le turbo, pour contourner le bus.